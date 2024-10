"Es nuestro y no se vende": la Muni se planta tras el anuncio de Nación de vender el Parque Jaime de Nevares

El gobierno de Javier Milei anunció la futura subasta del concurrido parque de la ex U9, que había sido cedido al Municipio a través de un convenio con el Ministerio de Justicia.

A través de un decreto, el gobierno nacional anunció la semana pasada la venta y futura subasta de terrenos ociosos en todo el país , con el objetivo de ahorrar gastos de mantenimiento. Aunque en principio se había anunciado la posibilidad de vender 57 predios, esta semana se publicó un listado de 158 inmuebles, que incluyen el Parque Jaime de Nevares , ubicado en la ex U9 de Neuquén Capital.

Tras los anuncios de Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, la Municipalidad consideró la decisión como un atropello que no respeta los acuerdos de cesión pactados durante administraciones anteriores. "Ahí no se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia. Recordemos que ese predio fue un intercambio por la cárcel de Senillosa y que en el 2019 también hubo un intento de venta que no se llevó adelante", dijo María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad.