¿Pino Hachado con nieve?: cuál es el estado del paso fronterizo este domingo

Conoce cuál fue el reporte de Vialidad Nacional este domingo. Quienes tengan la intención de cruzar hacia Chile, deberán tener en cuenta algunas recomendaciones.

Desde Vialidad Nacional informaron la situación de los principales pasos fronterizos que unen la provincia de Neuquén con el país vecino de Chile. En cualquier situación que amerite circular en las rutas de la zona cordillerana, la portación y uso de cadenas es obligatoria.

En esta ocasión, Pino Hachado se encuentra cerrado , según el segundo parte de Vialidad Nacional que se lanzó este domingo, en el cual indicaron que se encontrará inhabilitado para transitar durante toda la jornada.

La calzada se encuentra con hielo y nieve como también el viento blanco se hace presente en la zona. Personal y equipos de Vialidad Nacional se encuentran operando en la zona.

Pino Hachado domingo 21

Cómo se encuentran los diversos pasos fronterizos de Neuquén

En Cardenal Samoré, que une la ciudad de Villa la Angostura con la ciudad chilena de Osorno, se encuentra habilitado y transitable con precaución. La calzada se encuentra mojada por lluvia y hay pronóstico de nieve ligera y aguanieve en cotas altas, Posible formación de hielo en algunos sectores, por lo que la portación obligatoria de cadenas es un requisito indispensable para circular por el lugar.

Los pasos internacionales Icalma y Mamuil Malal están habilitados con precaución, con portación de cadenas obligatoria en ambos. En el caso de Mamuil (ex Tromen) la posible formación de hielo implica baja adherencia a la calzada y la portación en este caso también es obligatoria.

En último lugar, en el caso de Hua Hum se encuentra habilitado con precaución. Los horarios de la barcaza para el cruce son de 9 a 20 horas en el lado argentino, mientras que del lado chileno es de 8 a 19 horas.

paso cardenal samore camino nieve invierno

Desde Vialidad Nacional se insiste en la importancia de consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje, ya que las condiciones climáticas en la montaña pueden variar rápidamente. Para obtener información actualizada, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas a los teléfonos 0800-222-6272 o 0800-333-0073, o enviar un correo a [email protected].

Para emergencias, está disponible el teléfono 0800 (Opción 1) y el WhatsApp +54 9 112273-4519. También se puede consultar el estado de las rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales. Viajar con responsabilidad y equipamiento adecuado es clave para un cruce seguro en estas condiciones invernales.

Horarios en los pasos fronterizos

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Cabe recordar que el Paso Fronterizo Pichachén se encuentra cerrado en esta época del año.

Las autoridades recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época. Asimismo, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.