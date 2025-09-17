Día del Estudiante: cómo serán los festejos y controles en el Paseo de la Costa, El Chocón y lago Pellegrini

Este sábado y domingo cientos de jóvenes celebrarán su día en la naturaleza y por eso se desplegarán operativos de seguridad.

El próximo domingo se celebrará el Día del Estudiante y cientos de adolescentes neuquinos coparán las costas de los ríos Limay y Neuquén y también llegarán hasta Villa El Chocón y el lago Pellegrini, en Cinco Saltos. Para cuidarlos, los municipios ya organizaron operativos de prevención junto a la Policía.

Si bien los jóvenes empiezan a festejar su día desde varios días antes, los resguardos y rondines preventivos se van a realizar más que nada durante el sábado y domingo y con la idea de cuidarlos más que de multarlos.

Tanto desde el Municipio capitalino, como los de Villa El Chocón y Cinco Saltos, coincidieron en que la idea es tener presencia municipal para favorecer que los festejos se realicen sin inconvenientes y con seguridad.

chocon.jpg El Municipio de Villa El Chocón organizó música y deporte por el Día del Estudiante.

En Neuquén, Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, confirmó que realizarán un operativo de control importante, movilizando principalmente a los motoristas.

Los rondines de los motoristas comenzarán el sábado a la noche y se extenderán durante todo el domingo. Los recorridos serán desde la Plaza de las Banderas hasta los distintos balnearios. "Vamos a estar difundiendo las normas de tránsito, principalmente no ingerir bebidas alcohólicas si conducen", precisó a LMNeuquén.

El funcionario comentó que van a fomentar entre los estudiantes la elección del conductor designado y también la opción de movilizarse de otra forma para evitar manejar alcoholizados.

dia de la primavera (10).jpg

Van a estar movilizados los agentes de Tránsito y también los de Defensa Civil para prevenir cualquier situación en las aguas del río, ya que aún no está inaugurada la temporada y no hay guardavidas. "Con una jornada templada no va a faltar el chico que se tire al río, así que vamos a estar controlando", aseguró.

"El operativo es organizado a nivel ciudad con la idea de prevenir, cuidando a los chicos más que ir por sancionar. Pero igual vamos a controlar el cumplimento de las nomas de tránsito", destacó Baggio, quien dijo además que en los recorridos por los balnearios van a llamar la atención de cualquier visitante que esté en una situación de riesgo.

Día del Estudiante en El Chocón

Baggio destacó que ninguno de los balnearios neuquinos están habilitados como camping, por lo que no está permitido que los estudiantes acampen en ellos. "No hay camping habilitado en nuestra ciudad, no hay lugares de acampe. Por supuesto que habrá jóvenes que vayan a las parrillas, pueden estar todo el día si quieren, pero no pernoctar", aclaró.

camping villa el chocon Camping municipal de Villa El Chocón.

Donde sí hay un camping habilitado es en Villa El Chocón. Si bien el año pasado esa ciudad tuvo pocos estudiantes festejando, el Municipio preparó para este año varias actividades para que los estudiantes locales, y también los que lleguen de ciudades vecinas, puedan disfrutar de su día en la llegada de la primavera.

Viviana Bascuñan, secretaria de Gobierno del Municipio de Villa El Chocón, contó a LMNeuquén que se están preparando para recibir estudiantes de distintas localidades desde el sábado 20 de septiembre.

Y por eso, desde las 17 del sábado habrá en el camping municipal actividades recreativas y deportivas. Preparan futbol y voley, inflables para adolescentes y juegos de realidad virtual.

A las 20 comenzarán las bandas locales a tocar para el disfrute de todos los presentes. También los feriantes acompañarán a los estudiantes con sus stands de productos de panificación, recuerdos y regalos. La finalización de ese evento está planificada para las 2 de la madrugada.

museo dinosaurios villa el chocon 2022

El domingo 21 de septiembre seguirán los festejos pero se trasladarán al barrio Llequén donde habrá una bicicleteada y caminata para toda la familia. Salen a las 10 desde la plaza de las infancias y concluyen en la cancha de césped sintético.

"El camping municipal está habilitado, también el restorán que hay allí que va a poner carpas y vender sanguches. No vamos a prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas, pero sí vamos a estar presentes para cuidar que los chicos no tomen en exceso", confirmó Bascuñan.

La funcionaria contó que el camping tiene disponibilidad para carpas y fogones y aclaró que están trabajando sobre el operativo de seguridad. "Los controles son para proteger a los adolescentes, los vamos a mantener ocupados con música y juegos. No les vamos a prohibir las bebidas alcohólicas pero estamos frente a un lago, así que estará la Policía, Prefectura y la Muni con la secretaría de Gobierno, Juventud, Deportes y Defensa Civil atentos para cuidar a los jóvenes", afirmó.

Día del Estudiante en el Lago Pellegrini

Otros de los lugares históricamente elegidos por los adolescentes para disfrutar del Día del Estudiante es la costa del Lago Pellegrini. Gustavo Pastrana, subsecretario de Cultura de Cinco Saltos, contó a LMNeuquén que prepararon una jornada llena de atractivos para que los chicos festejen su día.

Ese municipio preparó dos jornadas musicales gratuitas para el disfrute de los más jóvenes. El sábado 20 desde las 14 y hasta las 20 y el domingo 21 desde las 14 hasta las 18 habrá bandas locales en vivo.

El funcionario contó que todos los años sus costas son elegidas por jóvenes locales y de Cipolletti y Neuquén y que por eso este año quisieron volver con una propuesta musical.