Cómo es el "Salón Conan" de la Quinta de Olivos en el que Javier Milei guarda regalos de sus perros

El Presidente reveló que dentro de la Quinta destinó una habitación especial para exhibir los regalos que recibe y las obras dedicadas a sus mastines ingleses.

Javier Milei acondicionó un espacio en la Quinta de Olivos al que bautizó como el “Salón Conan”, en honor a su perro fallecido.

Javier Milei sorprendió al contar que en la Quinta de Olivos acondicionó un espacio exclusivo al que bautizó como el “Salón Conan” , en honor a su perro fallecido y clonando en tres crías. Allí, el presidente organiza los regalos que recibe en su gestión: desde camisetas de fútbol hasta piezas artísticas, junto a retratos y cuadros dedicados a sus mascotas, que forman parte de su vida privada y también de su identidad pública.

“En este momento que le estoy dando la entrevista estoy en una en una sala, que nosotros la hemos llamado sala Conan, porque tiene un cuadro de Conan que me regaló un seguidor ”, contó el mandatario el pasado sábado durante una entrevista con Radio Mitre.

El nombre de la sala es por su mastín inglés, uno de los primeros perros, con el cosechó un estrecho vínculo. Tan fuerte era su relación que, tras su muerte, el mandatario pagó 50 mil dólares para clonarlo. "Acá está Conan. Es de verdad. Es buenito, pero es muy territorial. Con humanos no, pero con otros perros sí", explicó el mandatario junto al animal.

Durante la extensa entrevista, Milei detalló que la habitación cuenta con reliquias deportivas como una camiseta del emblemático arquero Ubaldo “El Pato” Fillol, uno de sus ídolos futbolísticos, y dos camisetas del astro mundial, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Por su parte, contó que tiene además una camiseta de Los Pumas y una del polista Adolfo Cambiaso, quien integra el plantel de La Dolfina, considerado como el mejor jugador del mundo en la actualidad y uno de los máximos referentes en la historia de este deporte.

El mandatario se mostró orgulloso de poseer además una prenda obsequiada y firmada por el propio director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, el arquitecto de la conquista del Mundial 2022, y sorprendió al revelar que cuenta con una casaca del emblemático base de Los Lakers, Earvin “Magic” Johnson.

“Es más, le digo algo: en esta misma sala, tengo dos cascos de fútbol americano de los (Los Angeles) Rams”, detalló además en referencia al equipo profesional de fútbol americano con sede en el área metropolitana de Los Ángeles

En la misma línea, amplió: "Tengo los guantes que me regaló el hijo de Waldo Wolf, que uno dice ‘Milei’ y el otro dice ‘Viva la libertad, carajo’. Tengo la pelota que me regaló Infantino, la del Mundial, con mi nombre. Tengo una réplica del botín de Messi, hecho con basura reciclable".

Marco Wolff, hijo del exdiputado y funcionario del gobierno de la Ciudad, es aquero y salió campeón de la Copa de Israel en junio de 2024 con el Maccabi Petah Tikva.