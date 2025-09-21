La frase con la que Yuyito González afirmó el motivo de su separación de Javier Milei

Yuyito González llamó la atención de todos los presentes y de la audiencia televisiva al animarse a hablar sobre su relación con el presidente.

En la última emisión de La Noche de Mirtha, la reconocida actriz y conductora Yuyito González llamó la atención de todos los presentes y de la audiencia televisiva al animarse a hablar con total franqueza sobre un tema que había quedado en la especulación durante mucho tiempo: su vínculo sentimental con el actual presidente Javier Milei.

Con una naturalidad que sorprendió, decidió dar a conocer por primera vez cuál fue el verdadero motivo que llevó a la ruptura de la relación. “No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó relatando la conductora de Empezar el Día, programa que se emite por Ciudad Magazine, en el tradicional ciclo que lleva adelante Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece.

La “Chiqui” no dudó en preguntarle si ese sentimiento de amor había sido mutuo. Ante esa consulta, Yuyito respondió sin titubear: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que, por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”. Con esas palabras, dejó entrever que fue una diferencia puntual, un desencuentro emocional de peso, el que terminó por marcar el final de la historia.

Mirtha.jpg Mirtha Legrand y Yuyito González

Yuyito Gonzalez se sinceró completamente con Mirtha Legrand

Con el correr de la charla, González profundizó y contó que, a pesar de la separación, el contacto entre ellos no se perdió por completo. “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación, pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”, explicó con calma, dejando en claro que la relación se transformó en algo cordial, sin segundas intenciones.

En ese mismo sentido, amplió: “Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”. Con esas palabras, dio a entender que lo más valioso para ella en este momento es priorizar la tranquilidad personal por encima de cualquier vínculo amoroso.

Yuyito

“Tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí”

A la hora de hablar sobre el motivo concreto de la separación, fue categórica y sin rodeos: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”. Y agregó una reflexión sobre su propia forma de ser: “Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica, pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

Con esta confesión sincera y sin tapujos, Yuyito dejó expuesto que la ruptura con Milei no fue por falta de amor, sino por la imposibilidad de conciliar personalidades y decisiones, reafirmando su perfil de mujer fuerte, firme en sus convicciones y transparente con sus emociones.