El desgarrador relato de Daniela Celis tras la operación de Thiago: "Es un laburazo estar fuerte para ellas"

Thiago Medina fue sometido este viernes a una cirugía en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Luego de su cirugía Daniela Celis habló con los medios.

Thiago Medina fue sometido este viernes a una cirugía en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El procedimiento médico se realizó con la finalidad de “reparar la parrilla costal”, zona seriamente dañada. La operación demandó varias horas y, una vez concluida, Daniela Celis recurrió a sus redes sociales para dar detalles sobre la evolución de su expareja y, además, conversó con los medios de comunicación que seguían de cerca el caso.

“Fue una cirugía sin complicaciones. Estamos muy agradecidos con el hospital”, expresó en diálogo con El Diario de Mariana (América) , llevando tranquilidad después de la incertidumbre que rodeaba el estado de salud de Thiago.

Daniela Celis no ocultó su tristeza al pensar en sus hijas

Sin embargo, pese a que los médicos confirmaron que la intervención resultó exitosa, “Pestañela” no ocultó su preocupación por el estado delicado en el que aún se encuentra el papá de sus hijas. “El pulmón está sensible”, señaló, evidenciando que la recuperación demandará tiempo y cuidados especiales.

Consultada sobre cómo se organiza en medio de esta situación para cuidar a las gemelas, Daniela fue muy sincera respecto a lo que está atravesando: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos cuando estás hecha pelota por dentro, pero entiendo que tengo mucha contención familiar y de amigos, y de padrinos, y de madrinas".

“Tengo a toda mi familia unida y me está ayudando un montón”

A continuación, destacó el rol fundamental de su entorno cercano en este proceso: “Tengo a toda mi familia unida y me está ayudando un montón, para estar las tres contenidas, no solamente ellas dos, para no quebrarme ahí, adelante de ellas, y tengo muy presente, todo el tiempo, hablarles del papá, para que que no se olviden que está él, que por más que no lo vean las extraña, que les manda besos y abrazos. Ellas entienden todo, son muy chiquitas y Thiago es un padre muy presente”.

Finalmente, al referirse al momento personal que atraviesa, Celis dejó en claro que está haciendo un gran esfuerzo para que sus hijas no carguen con el impacto de esta situación: “Intento hacer lo mejor que me sale y lo mejor que puedo para ellas y que el día de mañana no sea nada traumático. Hago lo mejor que puedo hacer. De hecho, dejé de trabajar, paré mi vida para estar con ellas todo el tiempo, para que tampoco tengan mi ausencia. Solamente me voy dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa y estoy todo el tiempo abrazadas a ellas. Es difícil, pero estoy”.