Cómo salió de la operación Thiago Medina: mantienen el pedido de cadena de oración

Su ex pareja y madre de sus hijas fue quien compartió el parte médico tras la intervención quirúrgica. El joven ex Gran Hermano lucha por su vida.

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina , fue sometido a una cirugía torácica tras un accidente de tránsito. Según el parte médico, la intervención fue sin complicaciones y el joven se encontraba estable. Así lo hizo saber su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis quien compartió su estado de salud tras la operación.

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el ex participante cuenta con “buena reparación costal”. La misma influencer indicó que Medina “ permanece en la Unidad de Terapia Intensiva ”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fe, luz y fuerzas llegan ”.

Thiago Medina-Daniela-Portada

Cómo transcurrieron las últimas horas

”Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana para que estuviera preparado para la intervención”, contó más temprano la periodista Pia Shaw.

De acuerdo a la información a la que había accedido, sostuvo que el ex participante de Gran Hermano no tenía fiebre y que la junta médica decidió así avanzar con la cirugía. “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”, afirmó.

En cuanto al motivo de la operación a más de una semana de su accidente en moto, Shaw contó que “tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota. Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”.

Qué le había dicho Daniela Celis a Thiago Medina

El ex Gran Hermano continúa peleando por su vida luego de un fuerte accidente de tránsito cuando manejaba su motocicleta que había adquirido hacía algunas semanas nada más. De primer momento recibió la contraposición de su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis que abiertamente le había expresado su preocupación por la compra de la moto.

Las palabras de Dani fueron en vano entendiendo que, a pesar de esto, terminó adquiriendo el medio de transporte que luego sería parte de un hecho trágico. Romina Uhrig, también ex participante del reality, reveló en diálogo con "A la Barbarossa" cuáles fueron los consejos que le había dado la madre de sus hijas a Medina: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”.

thiago medina parte medico

Por otra parte confesó sobre una declaración que le hizo Pestañela a su ex pareja: “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, recordó sobre el accidente que derivó en la muerte de El Noba, cantante de cumbia, durante 2022. En aquella oportunidad el artista había impactado con su moto contra un auto, sin la utilización de un casco de seguridad.