Operan a Thiago Medina y lucha por su vida: “Puede durar hasta 5 horas”

El ex Gran Hermano pelea por su vida luego de un accidente en su moto. En las últimas horas, entró a quirófano para reparar sus huesos rotos.

La salud de Thiago Medina sigue generando preocupación y cada minuto que pasa es incertidumbre en torno a su comprometido estado de salud en consecuencia de un accidente con su moto en el municipio de Morón. La familia sigue preocupada por su estado y pide a la sociedad una cadena de oración para contribuir con la fe que los ayude a salir del trágico momento.

Durante la mañana de este viernes, Pia Shaw dio detalles de la intervención a la que se somete el ex Gran Hermano. “Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga” , contó la periodista en A la Barbarossa.

”Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana para que estuviera preparado para la intervención”, agregó.

Además, contó que no tenía fiebre y que la junta médica decidió así avanzar con la cirugía. “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”, afirmó.

En cuanto al motivo de la operación a más de una semana de su accidente en moto, Shaw contó que “tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota. Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”.

Embed - Telefe on Instagram: "Thiago Medina está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento Mirá #ALaBarbarossa por mitelefe.com/vivo" View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

La advertencia que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina: "Acordate de El Noba"

El ex Gran Hermano continúa peleando por su vida luego de un fuerte accidente de tránsito cuando manejaba su motocicleta que había adquirido hacía algunas semanas nada más. De primer momento recibió la contraposición de su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis que abiertamente le había expresado su preocupación por la compra de la moto.

Las palabras de Dani fueron en vano entendiendo que, a pesar de esto, terminó adquiriendo el medio de transporte que luego sería parte de un hecho trágico. Romina Uhrig, también ex participante del reality, reveló en diálogo con "A la Barbarossa" cuáles fueron los consejos que le había dado la madre de sus hijas a Medina: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”.

Por otra parte confesó sobre una declaración que le hizo Pestañela a su ex pareja: “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, recordó sobre el accidente que derivó en la muerte de El Noba, cantante de cumbia, durante 2022. En aquella oportunidad el artista había impactado con su moto contra un auto, sin la utilización de un casco de seguridad.

Romina Uhrig-Thiago

Por otra parte Romina reveló el consejo que le dio a Daniela tras el accidente: “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”