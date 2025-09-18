Camila Deniz se calentó por una pregunta inadecuada y abandonó el móvil

Camila Deniz , mejor conocida cómo Camilota protagonizó un tenso momento televisivo al salir al cruce de una pregunta de Analía Franchín. Todo sucedió al aire, en medio del estado de total angustia que pasa la ex participante de Cuestión de Peso por la internación en terapia intensiva de su hermano Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

La panelista de A la Barbarrosa quiso saber cómo se encontraba el vínculo de Daniela Celis con la familia de Thiago, lo que hizo enojar mucho a la joven, quien terminó abandonando el móvil envuelta en llanto.

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo solamente entrar una vez a ver a Thiago, que eso lo maneja tu papá quién entra o no, ¿Está todo bien con Daniela?”, le consultó Analía Franchín a Camilota. Totalmene sensibilizada, Camilota reaccionó al instante ante la pregunta de la panelista: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió con firmeza.

Camila Camilota se enojó con una pregunta de Analia Franchin y se fue del Móvil

“Acá no necesitamos chusmerio , tu pregunta te la podes meter en el bolsillo “

Que Opinas ? pic.twitter.com/ylT7C9Q6n9 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 18, 2025

Y agregó totalmente molesta: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podes guardar en el bolsillo”. “Disculpame”, a responder Analía Franchín sorprendida por la reacción de Camila Deniz ante su pregunta. "Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien", dijo la hermana de Thiago Medina, quien continúa con pronóstico reservado.

“No era la intención de lastimarlos a ninguno”, intervino la conductora Georgina Barbarossa intentando continuar con la conversación. Sin embargo, Camilota la interrumpió y aclaró: "Con Dani estamos más unidos que nunca". “Conmigo nunca hablaste Camila, estás equivocada”, le dijo Franchín intentando calmarla y explicarle la situación pero Camila Deniz optó por sacarse los auriculares y retirarse muy enojada de la entrevista.

El rol de Daniela Celis en la internación de Thiago Medina

Sergio y Lucas, hermanos de Thiago Medina, dieron detalles de cómo se encuentra el ex Gran Hermano en medio de la internación en terapia intensiva tras el grave accidente en moto y hablaron del vínculo con Daniela Celis, madre de las hijas del joven.

image

“Como hermanos estamos muy unidos siempre. Siempre respetamos nuestros espacios porque muchos de nosotros somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, en este caso nos toca vivir más unidos y orarle a Dios para que salga de esta situación", indicaron Sergio y Lucas en diálogo con el ciclo Puro Show.

Y en ese sentido contaron cómo se llevan con Celis en este particular momento que atraviesan de suma preocupación por la salud de Thiago Medina: "Con Dani también la misma situación, es la mamá de nuestras sobrinas y va a pasar por el dolor en su corazón porque sus hijas extrañan también al papá".

Sergio y Lucas explicaron además por qué tratan de no invadir la sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno al ser su familia tan numerosa.

image

"Es una situación muy delicada. Somos diez y nos vamos turnando para entrar a la sala de terapia por respeto a los demás pacientes que también quieren ser visitados por familiares. Tenemos que respetar ese espacio, vamos entrando de uno o dos. Thiago está dormido pero escucha todo, está en coma inducido", explicaron los hermanos del joven de La Matanza.