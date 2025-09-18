La Voz Argentina: filtran los nombres de los finalistas, ¿qué pasa con el neuquino Joaquín Martínez?

La gran final de La Voz Argentina será a mediados de octubre y, en redes sociales, filtraron los nombres de los finalistas de cada team.

La Voz Argentina vive momentos finales de la competencia. Cada team tiene a los mejores seis cantantes que buscarán seguir en carrera en las próximas etapas y llegar a la gran final.

En las últimas horas, las redes sociales filtraron los cuatro nombres de los finalistas de la quinta temporada del reality que conduce Nicolás Occhiato y hay sorpresa en el team Miranda!.

Es que los neuquinos esperan que su único representante, el zapalino Joaquín Martínez , sea el elegido de Juliana Gattas y Ale Sergi para la gran final. Sin embargo, según la información que se filtró en Internet pone en duda que el joven de 22 años llegue a las instancias finales.

Con los programas grabados y a la espera de la gran final que será en vivo, La Voz Argentina tendría como finalistas a Alan Lez (team Lali), Nicolás Behringer (team Luck Ra), Eugenia Rodriguez (team Miranda!) y Valentina Otero (team Soledad).

En caso de confirmarse esta información, Martínez quedaría eliminado en las próximas galas del reality más visto de la televisión argentina.

Joaquín Martínez arrasó en el Segundo Round de La Voz Argentina

El neuquino cantó Cuarto Menguante de Raly Barrionuevo y emocionó a todo el jurado. “Siento que escuché tu alma. Me encantó. Increíble. Sos crack, te felicito”, le dijo Tiago PZK que no paró de tocarse la cabeza mientras cantaba el joven de 22 años.

En tanto que su team Miranda!, remarcó que “fue de tu performance favoritas. Como disfrutaste. Ese final”. Y, por su parte, Valeria Lynch reconoció que no faltó la emoción y siguiendo la línea de Tiago, la cantante dijo que en la canción Joaquín mostró el alma.

Embed - Joaquín Martínez - "Cuarto menguante" - Team Miranda! - 2° Round - La Voz Argentina 2025

El neuquino que está entre los seis mejores cantantes del team Miranda! saltó a la fama por su paso en La Voz Argentina. El joven zapalino cautivó al jurado con su interpretación de “Amapola” y aunque comenzó en el team Soledad, la propia competencia lo llevó a hoy ser parte del team Miranda!.

Aún en carrera para convertirse en ganador de La Voz Argentina, el joven de 22 años tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires para continuar con su exitosa y joven carrera en la música.

Emocionado por compartir las últimas horas con su familia en tierras zapalinas, el neuquino registró cada momento y lo compartió con sus más de 23 mil seguidores. “Hoy es el último día en mi ciudad… y voy a almorzar con mi abuela”, comenzó diciendo en el video.

“Mi abu Remigia. Les quería compartir este video porque ahora que estoy lejos de casa extraño a mis abuelos. Son mi gran impulso”, escribió el joven en su cuenta de Instagram. El clip donde se ve a su abuela preparando un guiso de lentejas y la intimidad cantante horas previas a su viaje llenó de comentarios.

“No estoy llorando, se me metió una abuela en el ojo…a volar Joaquín, por los sueños”, “Ayyyy que hermoso Joaquín, nada más lindo que compartir esos momentos que son únicos junto a los abuelos. Que ternura este video que nos compartiste, hermosa tu abu”, fueron algunos de los mensajes.