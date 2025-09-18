Empresas y profesionales de la construcción se reúnen en la Expo Edifica Neuquén

Con la apertura de stands y el ciclo de conferencias del rubro inmobiliario, quedó habilitado este jueves el evento que se extenderá hasta el próximo sábado.

El ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry y el secretario de Infraestructura de la municipalidad del Neuquén, Alejandro Nicola , dejaron inaugurado el ciclo Congreso Inmobiliario de Real Estate en la segunda edición de la exposición Edifica Neuquén , que se desarrolla hasta el sábado 20 en el Centro de Convenciones Domuyo.

El evento reúne a expositores y disertantes con las últimas innovaciones en construcción e infraestructura. “Estamos reunidos en una provincia que es símbolo de crecimiento, innovación y futuro. Neuquén no solo construye viviendas, edificios y espacios, sino que construye oportunidades, alianzas y desarrollo”, sostuvo Etcheverry .

El ministro amplió que “el año pasado, en la primera edición que coincidió con la apertura del Centro de Convenciones Domuyo, nos planteamos generar un espacio de sostenibilidad, innovación y tecnología de esta gran industria que es la construcción” y lo diferenció de la propuesta actual que busca además de mantener aquellos objetivos, “acercar a la familia, sumar nuevas tendencias y aportar a los acuerdos y al diálogo entre todos los sectores, que es lo que necesita hoy el país”, precisó.

EDIFICA NEUQUEN

Destacó que el “sector inmobiliario es motor de empleo, inversión y transformación urbana. Cada proyecto inmobiliario es también un proyecto social: da respuestas a necesidades de vivienda, de infraestructura, de servicios, y marca la identidad de nuestras ciudades”.

Indicó que “este congreso Inmobiliario nos convoca a pensar juntos cómo avanzar hacia un mercado más moderno, sostenible, transparente y con visión de largo plazo. A compartir experiencias, a tender puentes entre lo público y lo privado, y a trazar estrategias que fortalezcan nuestro presente y abran puertas al futuro”.

La feria cuenta con varios espacios que permiten conocer los avances tecnológicos para la industria de la construcción y otras actividades conexas, con muchas propuestas y reúne a empresas, profesionales, idóneos, estudiantes y público en general, interesado en conocer nuevos productos y servicios, todo en un amplio espacio como es el centro de convenciones.