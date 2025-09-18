Empresas y profesionales de la construcción se reúnen en la Expo Edifica Neuquén

Con la apertura de stands y el ciclo de conferencias del rubro inmobiliario, quedó habilitado este jueves el evento que se extenderá hasta el próximo sábado.
El ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry y el secretario de Infraestructura de la municipalidad del Neuquén, Alejandro Nicola, dejaron inaugurado el ciclo Congreso Inmobiliario de Real Estate en la segunda edición de la exposición Edifica Neuquén, que se desarrolla hasta el sábado 20 en el Centro de Convenciones Domuyo.
El evento reúne a expositores y disertantes con las últimas innovaciones en construcción e infraestructura. “Estamos reunidos en una provincia que es símbolo de crecimiento, innovación y futuro. Neuquén no solo construye viviendas, edificios y espacios, sino que construye oportunidades, alianzas y desarrollo”, sostuvo Etcheverry.
El ministro amplió que “el año pasado, en la primera edición que coincidió con la apertura del Centro de Convenciones Domuyo, nos planteamos generar un espacio de sostenibilidad, innovación y tecnología de esta gran industria que es la construcción” y lo diferenció de la propuesta actual que busca además de mantener aquellos objetivos, “acercar a la familia, sumar nuevas tendencias y aportar a los acuerdos y al diálogo entre todos los sectores, que es lo que necesita hoy el país”, precisó.
Destacó que el “sector inmobiliario es motor de empleo, inversión y transformación urbana. Cada proyecto inmobiliario es también un proyecto social: da respuestas a necesidades de vivienda, de infraestructura, de servicios, y marca la identidad de nuestras ciudades”.
Indicó que “este congreso Inmobiliario nos convoca a pensar juntos cómo avanzar hacia un mercado más moderno, sostenible, transparente y con visión de largo plazo. A compartir experiencias, a tender puentes entre lo público y lo privado, y a trazar estrategias que fortalezcan nuestro presente y abran puertas al futuro”.
La feria cuenta con varios espacios que permiten conocer los avances tecnológicos para la industria de la construcción y otras actividades conexas, con muchas propuestas y reúne a empresas, profesionales, idóneos, estudiantes y público en general, interesado en conocer nuevos productos y servicios, todo en un amplio espacio como es el centro de convenciones.
