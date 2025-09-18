Qué dice el informe judicial sobre los primeros meses de Cristina Kirchner presa: cómo es su conducta

Se evaluaron los primeros meses de la expresidenta bajo arresto con tobillera electrónica, detallando su comportamiento y el acceso de familiares y allegados.

El informe judicial sobre los primeros meses de Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria indica que no hubo incumplimiento alguno de las reglas de conducta.

El sistema judicial presentó el primer informe sobre la situación de Cristina Kirchner desde que comenzó su detención con tobillera electrónica . El documento analiza su conducta cotidiana, el cumplimiento de las restricciones impuestas y las pautas que rigen las visitas de familiares y personas cercanas.

Los resultados del documento que ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ofrecen un panorama sobre cómo se adapta la expresidenta a esta modalidad de prisión domiciliaria y el resultado “fue positivo” , según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

En consecuencia, el juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas para que la expresidenta siga en San José 1111.

El informe sobre la conducta de Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

La expresidenta pasó de manera favorable el primer informe respecto a las reglas que rigen por orden del TOF 2 al momento de concederle el beneficio de la morigeración de la pena.

A la fecha, según indicaron fuentes judiciales citadas por Clarin, no se ha verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas por el Tribunal que ejecuta la condena por corrupción en el caso Vialidad.

Después de que la Corte Suprema de Justicia otorgó firmeza a la sentencia de juicio a través de la cual se condenó a Cristina a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el TOF 2 ordenó el arresto domiciliario.

Cristina Kirchner junto a Pérez Esquivel.jpg Cristina Kirchner junto a Pérez Esquivel, quien la visitó y le llevó un pote de miel de regalo.

El beneficio se concedió bajo estrictas reglas de conducta. Se resolvió -en consecuencia-, que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debía llevar adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de la ex Presidenta.

“El informe tuvo un resultado positivo y el comportamiento fue acorde a lo exigido”, explicó una fuente judicial. Por ese motivo, el juez Jorge Gorini prorrogó por tres meses más las reglas de conducta impuestas al otorgar la prisión domiciliaria.

No hubo cuestionamientos por las visitas que recibe en su departamento. En principio, para que ingresen, debe avisar al Tribunal que los autoriza.

Las reglas que debe cumplir la expresidenta

En primer término, la expresidenta debe permanecer en el domicilio fijado."Es una obligación que no podrá quebrantar, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente", indicaron.

Además, tiene que "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Lula Da Silva y Cristina Kirchner.

La Justicia también impuso condiciones para las visitas. El listado “no es amplio ni libre y está restringido a que ingresen sin autorización la familia, abogados y médicos que la defensa de la ex presidenta le entregó a la Justicia.

Por fuera de lo que impone la resolución, explicaron fuentes judiciales, Cristina Kirchner debe pedir autorización a la justicia.

No hubo advertencias ni quejas por la cantidad de visitas que recibe. En el último tiempo estuvieron los candidatos porteños de Fuerza Patria, Mariano Recalde a Itaí Hagman, el candidato bonaerense Jorge Taiana, pero también la visitó el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y Lula Da Silva.