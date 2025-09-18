El clima en Neuquén

icon
19° Temp
52% Hum
Neuquén
La Mañana Neuquén

En Neuquén, el desempleo alcanzó al 3,8% en el segundo trimestre de 2025

La cifra fue difundida este jueves por INDEC. A nivel país, es del 7,6 por ciento. Los detalles de la muestra.

El desempleo en Neuquén

El desempleo en Neuquén

El conglomerado Neuquén-Plottier registró una tasa de desocupación del 3,8% durante el segundo trimestre de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La cifra se posiciona muy por debajo del promedio nacional del 7,6% para el mismo período.

NOTICIA EN DESARROLLO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1968751996992675942&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso