En Neuquén, el desempleo alcanzó al 3,8% en el segundo trimestre de 2025

La cifra fue difundida este jueves por INDEC. A nivel país, es del 7,6 por ciento. Los detalles de la muestra.
El conglomerado Neuquén-Plottier registró una tasa de desocupación del 3,8% durante el segundo trimestre de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La cifra se posiciona muy por debajo del promedio nacional del 7,6% para el mismo período.
NOTICIA EN DESARROLLO
