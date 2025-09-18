Choque frente a la EPET 14: un niño resultó herido y hubo gran conmoción

El siniestro ocurrió este miércoles en plena hora de ingreso escolar. Hubo intervención de policías, docentes y alumnos.

Un fuerte choque ocurrió frente a la EPET 14 de la ciudad de Neuquén , según relataron los testigos del hecho, debido a la fuerza del impacto, un niño resulto herido. Intervino Policía y personal médico.

La colisión ocurrió el último miércoles, alrededor de las 18 en la intersección de calles Santa Fe y Ameghino , cuando una Citroën Berlingo gris, de tipo utilitaria, y una Ford Ranger azul chocaron . El impacto se dio en plena hora de ingreso escolar, lo que aumentó la conmoción entre quienes llegaban al establecimiento.

De acuerdo al relato de los testigos, alumnos y profesores escucharon una fuerte explosión producto del choque mientras estaban en la puerta y en los pasillos del colegio.

Un niño herido

Entre los ocupantes de los rodados se encontraba un menor, que fue retirado por adultos del habitáculo y asistido hasta la llegada de la ambulancia, relataron las personas que se encontraban en el lugar. Efectivos de la Policía también acudieron al lugar minutos después.

Accidente frente a la EPET 14 1

El tránsito quedó interrumpido en la esquina durante más de una hora, mientras se aseguraba la zona y se organizaba la circulación de vehículos.

Investigación de las causas

Peritos de tránsito realizaron las primeras tareas para determinar cómo ocurrió la colisión. De manera preliminar, se presume que uno de los conductores no habría respetado la prioridad de paso. Ambos vehículos terminaron con importantes daños en su parte delantera.

Así fue el impactante choque de un auto contra una garita en el Parque Central

A un día del violento choque ocurrido hace poco más de un mes en el Parque Central, donde un auto embistió una garita de colectivos y dejó varios heridos, se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad que muestran el momento exacto del violento siniestro.

El hecho se produjo sobre calle Sarmiento, entre Misiones y La Pampa. Según informó a LMNeuquén la División Tránsito, el Ford Fiesta circulaba en sentido oeste cuando perdió el control por razones que aún se investigan y embistió la parada de las líneas 8, 9 y 29, y atropelló a un grupo de personas que esperaban el colectivo.

Pericias del choque en parque central

Tras el impacto, el conductor huyó a pie, pero fue corrido por transeúntes que advirtieron la maniobra. Finalmente, fue interceptado por personal de la Comisaría Segunda en la esquina de Sarmiento y Laínez, en la feria de Las Pulgas.

Felipe De La Fuente, subcomisario de la División Tránsito, confirmó que el joven demorado fue trasladado por orden de la fiscalía al Cuerpo Médico Forense. Allí se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 0,94 g/l y se le ordenó un examen toxicológico para descartar la presencia de otras sustancias.

En las imágenes a las que accedió LMNeuquén, puede advertirse que -segundos antes del impacto- por la misma zona transitaron dos autos, un camión y un colectivo. Pero el vehículo protagonista del accidente circulaba a una velocidad notoriamente excesiva.