Un conductor borracho chocó e hirió gravemente a un motociclista en Neuquén y fue imputado

Circulaba alcoholizado y a exceso de velocidad cuando chocó de frente contra una moto en Neuquén. El motociclista sufrió heridas graves.

En el inicio de esta semana, se concretó la audiencia de cesura donde la fiscalía reclamó un castigo efectivo de prisión.

Un hombre fue acusado en la Ciudad Judicial de Neuquén por provocar un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó gravemente herido . La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso, Andrés Azar, junto con la funcionaria de la fiscalía Romina Márquez, quienes presentaron la acusación contra G.O.S., el conductor señalado como responsable.

De acuerdo con la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho reviste gravedad porque no solo se produjo por una maniobra imprudente y antirreglamentaria, sino que además el imputado manejaba alcoholizado y a una velocidad superior a la permitida.

Los representantes de la fiscalía detallaron que el acusado deberá responder por el delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con resultado de alcoholemia positivo , en carácter de autor. La figura se encuentra contemplada en los artículos 94 bis, párrafo segundo, y 45 del Código Penal.

Este encuadre legal refleja la responsabilidad que la fiscalía le atribuye al imputado por haber puesto en riesgo la vida de otras personas a través de su comportamiento al volante.

Cómo ocurrió el hecho

El siniestro vial ocurrió el pasado 8 de junio de 2025, alrededor de las 6:45, en calle Lanín, a la altura de la intersección con Solalique, en la ciudad de Neuquén. Según la investigación, G.O.S. conducía una camioneta Renault Duster en dirección al Oeste.

En esas circunstancias, lo hacía a una velocidad no inferior a 68 km/h, cuando la máxima permitida en ese tramo urbano es de 40 km/h. Esa diferencia de velocidad no solo infringía la normativa vigente, sino que además limitaba la capacidad de maniobra del conductor.

En un momento dado, el imputado invadió el carril contrario y terminó colisionando de frente contra una motocicleta Gilera 200. La moto era conducida por un hombre que circulaba correctamente hacia el Este por la misma arteria.

El resultado del test de alcoholemia

Tras la intervención policial, se le realizó al acusado un test de alcoholemia que dio positivo: 1,19 gramos de alcohol en sangre. La cifra supera ampliamente el límite permitido en la legislación vigente y constituye un agravante clave dentro del proceso judicial.

Este resultado confirmó que el imputado manejaba bajo los efectos del alcohol en condiciones que disminuían de manera significativa sus reflejos, la percepción del entorno y su capacidad de reacción, lo que, según la fiscalía, contribuyó directamente a la generación del choque.

El motociclista impactado resultó con lesiones graves que pusieron en peligro su vida. Debido a la magnitud del golpe, debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica especializada.

Aunque no se brindaron mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud, desde la fiscalía se indicó que las lesiones encuadran dentro de la categoría de graves por su potencial riesgo vital y por la necesidad de un tratamiento prolongado.

La audiencia judicial

La formulación de cargos se desarrolló en la sala de audiencias de la Ciudad Judicial de Neuquén, con la presencia del juez de garantías Cristian Piana.

El magistrado dio por válidos los planteos de la fiscalía y resolvió tener por formulados los cargos en contra de G.O.S. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para que se complete la investigación penal preparatoria.

Durante ese lapso, el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar en la producción de pruebas, testimonios y pericias que permitirán sostener la acusación en un eventual juicio.