Llenar el changuito en los supermercados: Neuquén y Río Negro están entre las más caras del país

Un informe privado reveló fuertes disparidades en el costo de una compra mensual de supermercado en la Argentina. Neuquén y Río Negro en el top cinco nacional.

Los precios del changuito en supermercados sigue avanzando.

Una familia tipo necesitó entre $828.000 y más de $944.000 para llenar el changuito del supermercado en febrero , según la provincia donde se realice la compra. Un relevamiento privado detectó que la diferencia entre distritos supera los $115.000 , lo que refleja las fuertes brechas regionales en el precio de los alimentos.

El dato surge del informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica , que compara el costo de una canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, tomando precios online de supermercados de todo el país con las mismas marcas y presentaciones.

Durante febrero, además, la canasta registró aumentos de entre 0,4% y 2,6% según la provincia , con las subas más pronunciadas en el norte del país.

Neuquén, entre las provincias más caras

En el ranking nacional, Neuquén se ubica entre las cinco provincias más caras para hacer las compras básicas.

Según el relevamiento, llenar el changuito en la provincia cuesta en promedio $890.592, ubicándola en el cuarto lugar del país en términos de precios.

Además, Neuquén también aparece entre los distritos con mayores aumentos durante febrero, con una suba del 2,1% en el costo de la canasta, por encima del promedio de varias provincias.

Este escenario refleja el mayor costo de vida que caracteriza a la región patagónica, donde influyen factores como los costos logísticos, el transporte de mercadería y la distancia respecto de los grandes centros de distribución.

Río Negro también se ubica entre los precios más altos

La provincia de Río Negro también figura entre las jurisdicciones más caras del país para realizar la compra mensual.

De acuerdo con el informe, el costo promedio del changuito alcanza $889.937, ubicándola en el quinto lugar del ranking nacional.

En cuanto a la evolución de precios, Río Negro registró en febrero un incremento del 1,8%, una suba moderada en comparación con otras provincias que tuvieron aumentos mayores.

La Patagonia lidera el ranking de precios

El estudio muestra que la Patagonia continúa concentrando los valores más altos del país para la compra de alimentos y bebidas.

Las provincias con el changuito más caro son:

Santa Cruz: $944.603

Chubut: $925.409

Tierra del Fuego: $918.569

Neuquén: $890.592

Río Negro: $889.937

La presencia de cuatro provincias patagónicas en los primeros cinco lugares del ranking evidencia el impacto de los costos logísticos y la menor escala de mercado en el sur del país.

Las provincias donde es más barato hacer las compras

En el otro extremo del ranking aparecen las jurisdicciones donde la canasta mensual tiene menor costo.

Las provincias más económicas para llenar el changuito son:

Misiones: $828.807

Chaco: $832.188

La Rioja: $832.865

CABA: $833.670

Conurbano bonaerense: $834.959

La diferencia entre la provincia más cara y la más barata supera los $115.000 por mes para una misma canasta de productos.

Dónde aumentaron más los precios

El informe también midió la variación del costo del changuito durante las cuatro semanas de febrero.

Las provincias donde más subió fueron:

Formosa: 2,6%

Catamarca: 2,4%

La Pampa: 2,3%

Mendoza: 2,1%

Neuquén: 2,1%

En contraste, los aumentos más bajos se registraron en San Juan (0,4%), Corrientes (0,6%), Entre Ríos (0,8%) y Salta (0,8%).

El relevamiento muestra así un escenario heterogéneo en el costo de los alimentos en el país, donde la ubicación geográfica sigue siendo un factor clave para determinar cuánto cuesta llenar el changuito cada mes.