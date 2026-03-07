Todavía no comenzaba la temporada de piñones y ya secuestraron 600 kilos que iban al comercio ilegal

La temporada se extenderá desde este sábado 7 de marzo hasta el 20 de abril, siempre y cuando se cumplan con algunos condiciones. Cuáles son.

Desde el 7 de marzo al 20 de abril será la temporada de recolección de piñones.

Recién este sábado comenzó la temporada de recolección de piñones en la provincia, aunque en las últimas horas ya se secuestraron 600 kilos, en la zona de Junín de los Andes, que iban directo al comercio ilegal .

Desde la Secretaría de Producción e Industria se informó que desde el 7 de marzo y hasta el 20 de abril se extenderá la temporada de recolección de semillas de Araucaria Araucana, conocidas como piñones.

Destacaron que s ólo se podrá recolectar semillas que estén en el suelo en tanto que se prohíbe el uso de herramientas que dañen las plantas . La actividad podrá realizarse solamente en los lugares permitidos y especificados , además que esté a cargo de las personas autorizadas por la reglamentación. Es decir, de los neuquinos cuya residencia legal sea dentro de los Departamentos Aluminé, Picunches, Loncopué y Ñorquín, siempre y cuando sea para uso personal.

Recordaron que la recolección de semillas de Araucaria Araucana también está autorizada con destino a la producción de plantines para recuperación de ambientes boscosos degradados de dicha especie, a los viveros provinciales, con un cupo a definir en función de la productividad estimada por la dirección general de Recursos Forestales, definiendo el sitio de cosecha y el plan de producción de plantines del vivero.

Condiciones

Para los integrantes de agrupaciones mapuche y pobladores rurales, se podrá emitir una Guía Forestal Única (GFU) por un cupo mayor al máximo permitido (30 kilos), limitada por la productividad estimada para la especie en cada área habilitada. Además, se deberán extender vales de tránsito para disponer el retiro de los piñones en forma progresiva, acompañando las posibilidades de recolección, fundamentalmente en función de variaciones en la maduración de conos en distintas áreas.

La norma establece, por otra parte, que la recolección de semillas en lotes fiscales deberá realizarse a una distancia no menor de mil metros de donde se encuentren asentados pobladores rurales en forma permanente o transitoria.

image

Para las formaciones boscosas en propiedad privada se emitirán guías para consumo destinadas a los habitantes de la propiedad, debiendo presentar un permiso del propietario en el cual se declare que el solicitante es habitante de su propiedad o domiciliado en la localidad próxima inmediata a la propiedad.

Emisión de guías

La solicitud de guías para el traslado de productos forestales se puede realizar en forma online. Los interesados deben completar el formulario en el siguiente enlace: https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/forestales/solicitud.

Las guías también serán extendidas en las agencias o delegaciones de Aluminé, Villa Pehuenia, Loncopué y San Martín de los Andes, durante los días hábiles en horario administrativo. En ellas se especificará zona de recolección autorizada en detalle.

image

Para realizar la tramitación de la Guía Forestal Única (GFU), los solicitantes deberán acreditar su mayoría de edad y domicilio en la provincia con su DNI. Los integrantes de agrupaciones mapuche deben certificar su pertenencia mediante documento extendido por la autoridad vigente de la agrupación o comisión directiva.

Los pobladores rurales tienen que adjuntar permiso de veranada vigente extendido por la dirección de Tierras de la provincia, y los pobladores urbanos de Área Natural Protegida de la localidad de Caviahue, acreditando domicilio legal en ella.

Aforos

Los valores de aforos para bosques espontáneos fiscales y privados se encuentran calculados por las sucesivas cantidades en kilogramos ($/Kg).

En Bosques Espontáneos Fiscales

Para consumo por temporada (hasta 30 kilogramos por persona), 440 pesos por kilo. Para comercio, 1.240 pesos por kilo (únicamente en las situaciones expresamente autorizadas bajo plan de manejo). Para producción de plantines en viveros privados, $ 96.900,00/kg.

En Bosques Espontáneos en Propiedad Privada

Para consumo, por temporada (hasta 30 kilos por persona) $ 66,00/kg

Para comercio $ 186,00 /kg (únicamente en las situaciones expresamente autorizadas, bajo plan de manejo aprobado).

Para producción de plantines en viveros privados $ 14.534,80/kg

Extensión de Guía de Removido para semillas $ 355,00/kg

El comercio de semillas de Araucaria araucana desde establecimientos privados podrá realizarse exclusivamente bajo plan de manejo aprobado por la dirección general de Recursos Forestales, de acuerdo a la necesidad de garantizar la reproducción natural de la especie y asegurar alimento a la fauna silvestre anualmente.

El pago de aforos queda eximido para las comunidades mapuches, personas carentes de recursos -debidamente acreditado-, pobladores rurales y pequeños productores para recolección de piñones con destino final de consumo, prohibiendo su comercialización, conforme el procedimiento y cupos indicados en la normativa vigente.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier elemento que pudiera dañar las plantas (lazos, palos, machetes, hondas de revoleo, cadenas, armas de fuego en general, etc.). La recolección de semillas debe realizarse exclusivamente del suelo. También se prohíbe la recolección de semillas en zonas afectadas por incendios.

Secuestro de una carga importante

Informaron desde la Dirección de Fauna que este último jueves, personal de la delegación con sede en Junín de los Andes detectó un vehículo que transportaba unos 600 kilos de piñones que iban a ser comercializados de manera ilegal..

Fue en el marco de un control que efectuó sobre la Ruta 40, a la altura del puente La Rinconada, a poco del inicio de la temporada de recolección de piñones.

image

Se corroboró que la cosecha no contaba con documentación y, frente a esta situación, el personal de Fauna secuestró los piñones al tiempo que labró un acta de infracción.

Informaron que la carga será donada a instituciones de bien público, según la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.