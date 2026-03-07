Choque fatal entre dos camionetas en Ruta 22: dos muertos

Ocurrió este sábado cerca de las 7 de la mañana. Las víctimas fatales iban en un mismo vehículo.

Un choque fatal enlutó a la región este sábado en la Ruta Nacional 22 , en Plaza Huincul. Hasta el momento no se tienen detalles del suceso, pero ya se reportan al menos dos muertos.

Según informó Cutral Co Al Instante, el siniestro ocurrió este sábado por la mañana, alrededor de las 7, sobre la ruta nacional, en el sector en cercanías al museo Carmen Funes.

Los protagonistas del choque fueron los pasajeros de una Toyota Hilux y una Toyota SW4 , aunque aún no se conocieron detalles sobre la dinámica.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

Personal de Bomberos y de la División Tránsito de Plaza Huincul trabajan en la escena desde hace varias horas y personal de Salud ya habría trasladado a los involucrados. En principio, se informaron dos víctimas fatales que se movilizaban en uno de los vehículos y se desconoce el estado de salud de los demás.

El tráfico en el sector fue desviado y se recomienda circular con precaución.

NOTICIA EN DESARROLLO.-