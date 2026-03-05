Doble choque de camiones en la Ruta 9: un muerto y corte total del tránsito

Uno de los impactos fue contra un colectivo. Ocurrió a menos de un kilómetro de distancia entre si.

Este jueves por la madrugada se produjo un i mpactante accidente doble de camiones en la Ruta 9 -a menos de un kilómetro de distancia entre sí-, donde un total de seis camiones estuvieron implicados. En uno de los rodados se registró una víctima fatal.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la autopista Rosario-Buenos Aires, sentido a Capital. A raíz de lo ocurrido, hay un corte total en ambos carriles y se generó caos de tránsito. Para descongestionar las vías las autoridades establecieron un desvío por la ruta 191.

El oficial de Bomberos de San Pedro, Marcos Varea, indicó que los accidentes ocurrieron entre los kilómetros 149 y 150 alrededor de las 2.50 horas. En el primero, chocaron un micro y un camión, y lamentablemente el conductor murió.

En tanto, mientras se acumulaba el tránsito por detrás del siniestro, colisionaron dos camiones. "Tomó una hora y 40 minutos sacar a la víctima del vehículo", detalló Varela en diálogo con LN+.

Dos choques de camiones en la ruta 9 - corte total en Baradero

Qué se sabe sobre la secuencia de accidente en Ruta 9

Según indica el informe oficial, en el siniestro ocurrido en el kilómetro 149, un camión Iveco chocó por alcance a un micro. El camionero que perdió la vida fue el de este choque y fue identificado como Aldo Adrián Alegre.

En tanto en el micro, conducido por un chofer domiciliado en la provincia de Salta, había seis pasajeros que resultaron sin lesiones.

Hubo luego en la misma zona otro accidente protagonizado por cuatro camiones, un Ford Cargo, un Volvo, un Scania y otro Iveco. Producto de ese segundo choque, un camionero oriundo de Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, fue trasladado al Hospital de San Pedro con lesiones en las piernas.

Uno de los camiones protagonistas de esta colisión transportaba carne, carga que quedó desparramada por toda la ruta.

accidente ruta 9

Las autoridades, mientras intentan determinar cómo se desencadenaron los hechos, realizan el trabajo más engorroso, que tiene que ver con la remoción de los vehículos ya que los camiones se encuentran detenidos sobre la banquina.

"La ruta sigue cortada al 100% hasta que se terminen de realizar todos los peritajes", explicó el bombero Varela durante el operativo.

