ANSES | Potenciar Trabajo en marzo 2026: monto y calendario de pago

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano subraya que el programa Volver al Trabajo -antes denominado Potenciar Trabajo- tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Así, a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ¿cuándo y cuánto se cobra el importe correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en marzo de 2026 ?

El Ministerio de Capital Humano resalta que el programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo . Si se era beneficiario del Potenciar Trabajo y ya no se está incluído en Volver al Trabajo, al beneficiario le corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo - percibirán el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el viernes 6 de marzo de 2026 .

Cabe subrayar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en febrero de 2026.

Mediante el programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo- los inscriptos participan en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

¿Cuáles son las prestaciones del programa Potenciar Trabajo?

Las prestaciones que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios son, entre otras:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tendrá una vigencia de veinticuatro (24 meses).

Estas son las obligaciones para quienes accedan al Programa:

Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.

Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente programa.

Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos: