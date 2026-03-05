A cuánto se fue la jubilación máxima en marzo 2026: esto es lo que cobran

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó el importe correspondiente al de la jubilación máxima –con aumento incluido- en marzo de 2026 .

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A raíz de ello, el incremento del 2,9 por ciento que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) otorga en marzo de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de enero de 2026 . Así, ¿de cuánto es la jubilación máxima en marzo de 2026 ?

Es oportuno recordar que, en marzo de 2026 , los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $439.672. Este importe incluye el de la jubilación mínima -$369.672- y el del bono mensual adicional, por un valor de $70.000.

En marzo de 2026 , la jubilación máxima es de $2.486.347,64 . Este importe contempla el incremento del 2,9 por ciento correspondiente al IPC de enero de 2026.

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de marzo de 2026:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 25 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 26 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 27 de marzo de 2026.

Cabe resaltar que, de todos modos, los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Cuáles son los distintos montos de las jubilaciones y pensiones de la Anses en marzo de 2026

Jubilación mínima: $369.600,88.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34.

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16.

Cabe recordar que, para iniciar el trámite de la jubilación ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.