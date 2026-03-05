ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: cuáles son y por qué no deben usarse

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió la venta en todo el país de dos modelos de lentes de contacto y de una solución multipropósito utilizada para su limpieza .

La medida quedó establecida en la Disposición 1099/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Según se informó, se trata de productos considerados ilegítimos porque no cuentan con la autorización sanitaria correspondiente, lo que podría representar un riesgo para la salud de quienes los utilicen.

Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT

La medida fue adoptada luego de un procedimiento de control realizado en noviembre de 2025, cuando inspectores del organismo detectaron la venta de estos artículos sin respaldo documental ni garantías sobre su calidad o seguridad.

La investigación se originó a partir de una causa penal impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detectó la comercialización de lentes de contacto presuntamente irregulares.

A partir de esa intervención, personal del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) -dependiente de ANMAT- inspeccionó el comercio “Laura Mayorista”, propiedad de Jiang Guifang. Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10 mil blisters de lentes de contacto NOVMAS exhibidos para la venta, junto con una cantidad no especificada de solución multipropósito para lentes de contacto de la misma marca.

lentes de contacto..

Tras el análisis del caso, la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT confirmó que los productos no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM). Y advirtió que el uso de productos no certificados puede provocar complicaciones oculares, como infecciones o daños en la visión, especialmente cuando se utilizan sin control profesional.

El organismo dispuso la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de todos los lotes, colores y tamaños de los productos identificados como NOVMAS® contact Lenses – Manufactured by AIREDI OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.; NOVMAS® contact Lenses – HAPPY HALLOWEEN, Manufactured by BEIJIN NATURAL BEAUTY OPTICS CO. LTD.; NOVMAS CONTACT LENS, MULTI-PURPOSE CONTACT LENS solution, 60 ml. CHONGQING SHIJIAN EYE HEALTH INDUSTRY CO LTD".

Productos para el cabello y cremas prohibidos por ANMAT

En febrero de 2026, ANMAT exigió el retiro urgente de todos los productos para el cabello por contener un componente peligroso, así se comunicó la a través de la publicación de una serie de disposiciones en el Boletín Oficial. La decisión alcanza también a un medicamento en crema y otros productos.

En el caso de productos cosméticos, el organismo identificó la venta de una amplia lista de artículos capilares bajo la marca SUAD que se ofrecían en plataformas digitales. Según precisaron se trata de alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús; ninguno de ellos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

mentisan

Por otra parte, la autoridad sanitaria también prohibió la circulación del medicamento extranjero MENTISAN, ungüento mentolado, fabricado en Bolivia. Esta acción se adoptó después de que la Dirección de Gestión de Información Técnica verificó que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales de la República Argentina.

De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial, MENTISAN se promocionaba como remedio para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento según la normativa local.

Además, se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración, ANMAT lo consideró un riesgo para la salud pública y dispuso la prohibición absoluta de “su uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones”.