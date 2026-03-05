¿Víctima de un viudo negro?: los escalofriantes detalles del crimen del profesor universitario

Tenía 55 años y fue hallado sin vida en su departamento, que también usaba como oficina.

La Justicia investiga la muerte de David Walter Aguirre (55), quien fue encontrado sin vida este miércoles. Según informaron las autoridades, la víctima estaba dentro de su departamento en Hidalgo al 300, en el barrio porteño de Caballito .

De acuerdo con la información inicial, Aguirre usaba su vivienda como oficina administrativa , vivía solo y no tenía hijos. Era profesor y director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) desde 2018, según detalla su perfil de Linkedin.

El cuerpo de Aguirre fue encontrado por el empleado administrativo de la víctima, quien rápidamente dio aviso del caso a través del 911. Cuando llega la Policía de la Ciudad, Tintilay indica que su jefe se encontraba atado y un trapo en la boca.

Según precisaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado tendido en el piso del dormitorio, con una funda de almohadón dentro de la boca y maniatado.

En este sentido, surgió la sospecha de que Aguirre podría haber pasado sus últimas horas de vida con un viudo negro, ya que su habitación se encontraba revuelta y con cosas por el piso. “Al parecer, la víctima pasó la noche con una persona de sexo masculino", indicaron fuentes del caso en diálogo con Infobae.

profe uba

En el departamento no había signos de ingreso forzado. Los investigadores sospechan que la víctima se habría encontrado con alguien durante la noche del martes y luego ambos fueron hasta el departamento.

Allegados aseguraron que hablaron con el profesor las últimas horas de ayer y no advirtieron nada fuera de lo habitual. La investigación del caso quedó a cargo del departamento de Homicidios y la Fiscalía Criminal y Correccional N°59 a cargo del Dr. Hernández.

Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Quién era David Aguirre, el profesor asesinado brutalmente en su departamento

El hombre de 55 años de edad dictaba la misma materia para el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.

Entre su experiencia laboral, figura su trabajo como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde 2024 hasta la actualidad. También fue responsable del Área de Informática y Administración de la compañía Flamaquímica SRL.

muerte profesor viudo negro (1)

En años anteriores, fungió como profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) durante poco más de 13 años, dio clases de Comercialización Aplicada y Matemática Financiera en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, y enseñó Economía Política en el Colegio del Pilar.

También fue consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en 2011 en el Programa Conectar Igualdad, donde hizo relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy. Además, capacitó a docentes en diseños curriculares del área de Economía y Administración, y entre 2008 y 2011, trabajó como consultor para distintas empresas.

Un crimen similar en los últimos meses

En noviembre del año pasado, un caso ocurrido en el barrio de Palermo captó la atención pública. La víctima, un hombre de 38 años, denunció haber sido asaltado en su propio departamento luego de pactar un encuentro con un desconocido a través de una aplicación de citas.

"Me amenazaron con un cuchillo y exigieron saber dónde estaban los dólares", relató la víctima en aquel momento.