"Viudos negros" drogaron, ataron y apuñalaron a un psicólogo: el dramático relato

Un hombre de 38 años denunció que fue víctima de tres "viudos negros" hace una semana. Según relató, fue engañado y drogado por un hombre con el que había pactado una cita.

La víctima fue identificada como Alfredo, un psicólogo misionero que reside en un departamento sobre la calle Paraguay, en el barrio porteño de Palermo.

Efectivos de la Policía de la Ciudad lo encontraron solo, herido en el antebrazo izquierdo con un arma blanca, por lo que se coordinó su trasladado al Hospital Rivadavia por personal del SAME.

"No me hicieron preguntas, test de psicología, profilaxis, ni la PEP (profilaxis posexposición). Me llevaron al Hospital Rivadavia y a pesar de la contusión, no me hicieron ni una tomografía. Nunca voy a saber ni con qué me drogaron. El SAME y la policía llegó muy rápido, al igual que la policía científica que fue muy empática", relató angustiado Alfredo.

Cómo fue el engaño de los "viudos negros"

La secuencia comenzó el viernes 7 de noviembre, cuando Alfredo recibió en su departamento a un hombre a quien ya había visto en otra oportunidad y con quien llevaba un tiempo chateado. "Se hacía llamar Julián Gutierrez con perfil verificado", señaló Alfredo, quien pensó que había sido precavido en su accionar.

"Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad. Chateamos por redes durante un mes y medio. Era una persona educada, amable, humilde y atento. Me generó confianza", recordó.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron cuando el invitado llegó al edificio, cerca de las 22.27 horas del viernes, y subió con Alfredo, quien según su testimonio, fue drogado por su cita. Los delincuentes entraron a su departamento a las 02.42 de la noche.

"No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa. Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida", sugirió.

"Miramos tele, pestañee y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas", añadió.

Un asalto que terminó en un violento ataque

"Reaccioné a abrir los ojos y me gritaron, entonces se puso violento y me dijo que era un trabajo. Me ataron los pies, me dijeron que me quede quieto, me golpearon la cabeza y presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma", recordó el psicólogo, quien describió que "el que tenía el cuchillo estaba más agresivo".

"Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería que era mío, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir. Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama", relató.

"Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono el martes", lamentó el profesional.

Según sus declaraciones, los tres hombres se retiraron del edificio a las 3.48 de la madrugada del 8 de noviembre, intentando mantener sus caras en el anonimato tras robar los ahorros y objetos de valor de la víctima.