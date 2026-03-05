Realizó una insólita travesía en un viejo Citroën rosa para poder conocer a Alejandro Sanz

La mujer recorrió largos kilómetros con su particular vehículo para intentar conocer al ídolo de toda su vida. ¿Se pudo concretar el encuentro?

La pasión por Alejandro Sanz llevó a una fan a realizar una insólita aventura. Silvina decidió pintar de rosa su viejo Citroën y decidió emprender viaje con un claro objetivo: poder conocer en persona al famoso cantante que se presentará en Argentina en los próximos días.

El artista español se presentará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, y e l 8 de marzo en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Su llegada provocó gran entusiasmo entre sus seguidores, y como en cada ocasión que suele llegar al país, hay quienes recorrer varios kilómetros para poder llegar a Buenos Aires para presenciar alguno de sus shows y con la esperanza de poder conocerlo. Tal como le sucedió a Silvina , quien decidió subirse a un viejo Citröen que pintó de rosa y al que bautizó como “La cirila de la fantasía” , para emprender el viaje de sus sueños.

Recorrió más de 100 kilómetros para intentar encontrarse con el cantante español, que este fin de semana regresa a la Argentina para presentarse ante sus seguidores.

Quién es la fanática de Alejandro Sanz que viajó en su viejo Citröen rosa

Silvina es abogada y emprendedora agropecuaria. Fanática de Alejandro Sanz desde los 15 años y de los autos antiguos, un día decidió combinar sus dos pasiones y le dio rienda suelta a su imaginación. Así, transformó su Citroën 2CV, comúnmente conocida como “cirila”, en un homenaje a su ídolo.

La pintó de rosa y el capot fue su estrella: una foto gigante del artista encabeza el vehículo que no pasa desapercibido vaya donde vaya. Y con este regalo, un día decidió viajar para mostrárselo.

Lejos de llevarle flores, chocolates o carteles, de alguna forma, Sil le regaló una parte de su amor. Por eso, su “manera de decir las cosas”, su idioma del amor, va más allá.

Pintó un viejo Citroën de rosa y le puso una foto gigante de Alejandro Sanz

La historia de la Cirila

En una entrevista con TN, Silvina contó que la cirila llegó a su vida en 2019. Era blanca, pero ella siempre quiso un auto rosa. “No había ningún motivo, mi sueño era tener un Citroën rosa y lo cumplí”, recordó.

Silvina estudió en la UBA y se recibió de abogada, pero por un trágico accidente en el que murieron su papá y su hermano se hizo cargo del tambo familiar. Desde entonces al derecho lo dejó de lado y solo oficia ocasionalmente.

Fanática de Alejandro Sanz. Citroën rosa. (1)

A partir de ese momento, su vida se volcó directamente al campo, en su querida localidad de Las Chacras, en Lobos, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Una pasión a prueba de todo

Pero si hay algo que no cambió jamás fue su pasión por la música y especialmente por el cantante español. “Fui a todos los recitales, pero siempre quedé con ganas de más. En 2023 cuando él vino a la Argentina dije ‘quiero una entrada cerquita’. La conseguí y fui por más. Ahí se me ocurrió que participe la cirila en primera persona”, contó.

“Conseguí un capot y lo plotee con su cara para demostrarle el cariño que le tengo. Así me fui andando hasta Capital, era mi primer viaje a larga distancia. Apenas llegué me fui al hotel y la idea era esperarlo a Ale para verlo cuando bajara de su habitación para el recital, decirle que fui con el Citröen rosa y mostrarle lo que había hecho, pero empezó por la esquina y no me escuchó”, recordó.

Quien si la escuchó fue Manolo, el seguridad de toda la vida del cantante. “Él me sonrió así que agarré la cirila y la atravesé. Le empecé a tocar bocina, se ve que me vio, pero se fue y al otro día subió una publicación de la cirila a sus historias. Ahí pensé que mi sueño se había terminado porque ya la había visto en redes”, precisó.

Fanática de Alejandro Sanz. Citroën rosa. (3)

Sin embargo, lejos de darse por vencida, al día siguiente volvía a la carga. “Fui al hotel otra vez, lo esperé y en ese trayecto se me acercó Manolo y me dijo que Ale me había visto el día anterior, que le había gustado y que le iba a avisar que yo estaba ahí para ver si me podía recibir. Me quedé charlando como tres horas hasta que me hicieron pasar a la puerta del hotel con ella”, recordó.

Un sueño cumplido

Después de mucha espera, un día por fin se cumplió su sueño: “Ale bajó, me saludó, se sacó una foto y me firmó el capot, pero como se estaba yendo fue todo muy rápido”, explicó.

Fanática de Alejandro Sanz. Citroën rosa. (2)

Es por eso que ese breve contacto la dejó con sabor a poco y ahora busca ir por más. “Cuando el año pasado me enteré que volvía dije ‘la cirila le quiere agradecer por haberle cumplido el sueño a su dueña, o sea a mí, así que ahora tiene sus dos puertas ploteadas con momentos importantes para él’”.

Sil recopiló fotos de Sanz con su mamá, sus hijos y el momento del encuentro con ella en 2023. “Sueño con charlar con él y contarle sobre mí y la cirila. Agradecerle. Me encantaría entrar al Campo Argentino de Polo con ella y sorprenderlo”, se sinceró entre risas.