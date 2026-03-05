Escándalo en el hospital Heller: descubrieron que el personal otorgó más de mil turnos médicos de forma clandestina

Una revisión interna reveló irregularidades en la entrega de turnos durante 2025. La dirección implementó cambios en el sistema y analiza medidas administrativas.

Una auditoría interna realizada en el Hospital Horacio Heller de Neuquén detectó irregularidades en la entrega de turnos médicos durante el año 2025 . Según los resultados preliminares, más de mil turnos fueron otorgados fuera del horario oficial de apertura de agendas, lo que generaba situaciones de inequidad para los pacientes que aguardaban en largas filas para acceder a la atención.

La directora del hospital, Erika Méndez, explicó que la investigación se realizó al analizar el funcionamiento del sistema de turnos durante 2025. El relevamiento arrojó que, de un total de 34.854 turnos entregados, alrededor de 1.100 se asignaron en horarios en los que el sistema no debería haber estado habilitado para ese fin.

De acuerdo con la funcionaria, esta situación permitió identificar un problema interno en la forma en que se gestionaban los turnos. “Nos encontramos con que se estaban dando turnos fuera del horario estipulado de apertura de agendas. Eso nos indica que había una falla del sistema o que el personal que tenía acceso no estaba cumpliendo con el régimen horario establecido”, explicó en diálogo con LU5 .

La revisión surgió en el marco de una serie de auditorías internas impulsadas por la actual gestión para analizar el funcionamiento de distintas áreas del hospital. Méndez explicó que, al revisar las estadísticas del sistema informático, se detectó que varios turnos se habían asignado durante fines de semana o en horarios previos a la apertura oficial de las agendas, fijada a las 7 de la mañana.

Largas filas en el Hospital Heller.jpg

Según detalló, el propio sistema permitió identificar qué usuarios habían accedido a la plataforma en esos momentos. “Fue sencillo verificarlo porque pudimos comparar la cantidad de turnos que no se podían dar con los que efectivamente se otorgaron fuera de horario”, indicó.

Aunque la directora aclaró que no se pudo comprobar la venta de turnos, reconoció que la situación generaba un fuerte perjuicio para los pacientes. “No puedo asegurar que se vendieran turnos porque no lo hemos podido detectar en el momento en que sucede, pero sí encontramos una irregularidad clara en la forma en que se estaban otorgando”, explicó.

El impacto en los pacientes

Las irregularidades detectadas explicarían una situación que durante meses generó reclamos de usuarios del sistema público de salud: personas que pasaban la noche en el hospital para conseguir un turno y que, al llegar a la ventanilla, se encontraban con que ya no quedaban disponibles.

Según la directora, esa situación se repetía con frecuencia, especialmente en especialidades de alta demanda como medicina general, pediatría o controles de niños. “Había 50 turnos disponibles para medicina general y en la fila había 50 personas esperando. Cuando llegaban a la ventanilla, los turnos ya se habían dado”, explicó Méndez.

La funcionaria indicó que las quejas de los propios pacientes fueron uno de los factores que impulsaron la auditoría interna. “Los usuarios también señalaban estas situaciones. Decían que veían a personas que conseguían turnos sin hacer la fila o hablaban de supuestas ventas de turnos”, sostuvo.

SFP Hospital Heller (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cambios en el sistema de turnos: menos filas durante la madrugada

Tras detectar las irregularidades, la dirección del hospital implementó modificaciones en el sistema de asignación para ordenar el proceso y mejorar la equidad en el acceso a la atención. Entre las medidas adoptadas, se dispuso publicar diariamente la cantidad de turnos disponibles, tanto en la ventanilla como a través de la aplicación digital utilizada por el sistema de salud.

Además, se estableció que los turnos que no se tomen por la aplicación se liberen automáticamente para ser otorgados de manera presencial. También se modificó la forma en que se abren las agendas médicas, ampliando los días disponibles para solicitar turnos y evitando que el sistema funcione exclusivamente con agendas semanales.

“Hoy empezamos a abrir las agendas a más días. El objetivo es que no sea solo semanal, sino que podamos tener mayor disponibilidad y previsibilidad para los pacientes”, explicó Méndez.

Según la directora, los cambios permitieron reducir uno de los problemas históricos del hospital: las largas filas durante la noche o la madrugada para acceder a un turno. Antes de la implementación del nuevo esquema, algunos pacientes llegaban incluso durante la tarde del día anterior para asegurarse un lugar en la fila. “Hoy la gente llega alrededor de las 6 de la mañana, que sigue siendo temprano, pero es un horario mucho más razonable que lo que ocurría antes”, afirmó.

Además, en el caso de medicina general y pediatría, se logró ordenar las listas de espera que se habían generado durante el período de transición. Actualmente, quienes solicitan un turno suelen obtenerlo para la misma semana o para la semana siguiente.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

Posibles sanciones administrativas

Los resultados de la auditoría quedaron documentados y ahora serán evaluados desde el punto de vista administrativo para determinar cómo continuará el proceso. “Tenemos que analizar la parte administrativa y ver cómo seguimos, porque esto es algo grave”, señaló la directora.

En ese sentido, explicó que se trata de una falta importante en el ámbito de la administración pública, ya que afecta directamente la equidad en el acceso al sistema de salud. “Estamos faltándole el respeto a la comunidad si permitimos que estas cosas sucedan”, sostuvo.

La auditoría y las medidas adoptadas por la dirección del hospital se producen en un contexto de conflicto con trabajadores nucleados en ATE Salud, que esta semana realizaron un paro de 24 horas.

Desde el gremio denunciaron situaciones de hostigamiento laboral y cuestionaron decisiones de la actual gestión. Méndez sostuvo que algunas de esas críticas se vinculan justamente con las auditorías y con la revisión de prácticas laborales que se venían sosteniendo en el hospital.

“Cuando ingresamos tuvimos que hacer auditorías en distintas áreas y encontramos irregularidades, ausentismo, incumplimiento de horarios y turnos fijos en sectores donde el personal debería rotar”, explicó.

Según la directora, algunas de esas situaciones respondían a acuerdos informales de gestiones anteriores que actualmente se están revisando para garantizar el funcionamiento de los servicios. “Necesitamos que el personal rote y cumpla con su jornada laboral para poder sostener la atención”, afirmó.

La directora del hospital remarcó que las medidas adoptadas buscan ordenar el funcionamiento del sistema y garantizar que el acceso a la atención sea más equitativo para toda la comunidad.

En ese sentido, aclaró que las irregularidades detectadas no involucran a la totalidad del personal. “No son todos los trabajadores. Son situaciones puntuales que estamos revisando”, concluyó.