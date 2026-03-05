El sistema COLE se amplía con 36 unidades nuevas y más líneas nocturnas: cuáles se suman

La ampliación de flota permitirá mejorar frecuencias, sumar recorridos y ampliar el servicio nocturno. Una por una, todas las líneas que se suman durante la noche.

La ciudad de Neuquén incorporó 36 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte público, una ampliación de flota que permitirá mejorar frecuencias, sumar recorridos y ampliar el servicio nocturno. La medida busca fortalecer la conectividad urbana y acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Esto es orgullo neuquino, el mejor servicio del país”, sostuvo el intendente Mariano Gaido. Además, el jefe comunal, junto con el gobernador Rolando Figueroa, reafirmó que en los próximos 60 días comenzará a funcionar en la ciudad una nueva modalidad de transporte eléctrico , que se sumará al sistema actual para seguir modernizando la movilidad urbana.

Durante el acto de presentación, realizado en el Parque Jaime de Nevares, el intendente destacó que la ciudad cuenta con uno de los sistemas de transporte más avanzados del país. “Treinta y seis unidades cero kilómetro comienzan a funcionar en el transporte público de la ciudad. Neuquén tiene el mejor servicio de transporte de la República Argentina y eso es orgullo neuquino”, afirmó.

El jefe comunal señaló que el objetivo es garantizar servicios de calidad en una capital que continúa expandiéndose. También remarcó que la tarifa del transporte local se mantiene entre las más bajas de las capitales provinciales y que continúa vigente el boleto estudiantil gratuito. “A quien estudia en la ciudad de Neuquén lo acompañamos para que lleve adelante su futuro”, reafirmó.

Los nuevos colectivos cuentan con aire acondicionado, calefacción, wifi, cámaras de seguridad y sistemas de información sonora para personas con discapacidad visual, lo que mejora las condiciones de accesibilidad del servicio.

ON - Colectivos nuevos (6) Omar Novoa

En este marco, Gaido insistió con que la ampliación del sistema responde a compromisos asumidos con los vecinos y con la comunidad educativa, además de proyecciones de crecimiento urbano y análisis de demanda. “Palabra cumplida: dijimos vamos a acompañar el inicio escolar, vamos a acompañar el boleto universitario, vamos a acompañar nuevas frecuencias”, recordó.

“Lo hablamos con el gobernador. Estamos a días de inaugurar el Instituto Vaca Muerta, con récord de inscriptos, y dijimos que el transporte pasaría por la puerta para que los estudiantes tengan servicio desde marzo con unidades cero kilómetro y también para los alumnos de todos los barrios”, expresó.

En tanto, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, quien informó sobre las mejoras del sistema COLE, aseguró que la ampliación de flota representa un momento clave para el sistema.

“Es un hecho histórico para la ciudad. Comenzamos en 2023 con 180 unidades y hoy estamos ampliando la flota. Esto nos va a permitir mejorar el sistema y recuperar el vínculo con los usuarios”, explicó.

ON - Colectivos nuevos (7) Omar Novoa

Figueroa: "La Municipalidad realiza un gran esfuerzo"

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que “es un gran esfuerzo el que realiza la Municipalidad de Neuquén. Muchas veces el usuario no alcanza a dimensionar todo el trabajo que hay detrás de poder brindar este tipo de servicios”.

Valoró la posibilidad que tienen los neuquinos y quienes la visitan de contar con un transporte moderno, con tecnología de última generación y además accesible, que permite llegar a distintos lugares de la capital. “También es importante cómo estas políticas públicas se complementan con otras acciones del gobierno”, dijo y agregó que “Neuquén capital ya dejó de ser un destino emergente: hoy es un gran destino turístico”.

Contar con este nuevo servicio “es parte de un diseño de ciudad que ha impulsado el intendente Mariano Gaido junto a su equipo, y que pone en valor a la capital, atrayendo a toda la provincia”, aseguró Figueroa.

“Recién estábamos conversando con el presidente de la vecinal de Parque Industrial y nos comentaba que será la primera vez que habrá colectivos durante toda la noche hacia ese sector. Son pasos importantes que los vecinos sienten y perciben. Hay que felicitar el gran esfuerzo que realiza la Municipalidad”, puntualizó el gobernador.

ON - Colectivos nuevos (11) Omar Novoa

Mejoras y más servicio nocturno: las líneas que se suman

La ampliación del sistema COLE representa un incremento del 20% en la flota del transporte público de la ciudad. Con la incorporación de las nuevas unidades, el sistema pasa de 180 colectivos operativos a un total de 216.

Espinosa indicó que la ampliación permite mejorar las frecuencias, ampliar la cobertura territorial y reducir los tiempos de espera en distintos puntos de la ciudad. “Se busca reforzar la regularidad del servicio en horarios de mayor demanda”, aseguró.

El sistema también ampliará su red de transporte nocturno. A las líneas 6 y 8, que ya funcionaban en ese horario, se sumarán las líneas 2, 5, 12, 17, 22, 25, 28 y 30.

De esta manera, el servicio nocturno pasará a contar con diez líneas activas, lo que permitirá mejorar la movilidad de trabajadores de sectores como gastronomía, salud y turismo, además de estudiantes y vecinos que circulan en horario nocturno.

Las nuevas unidades incorporan un sistema auditivo interno que informa a los pasajeros sobre la ubicación del colectivo, las próximas paradas y los principales puntos de la ciudad.

El sistema se reproduce a través de parlantes y está especialmente diseñado para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad visual. Está tecnología se incorporará de forma progresiva al resto de la flota.

ON - Colectivos nuevos (4) Omar Novoa

Nueva línea 31 y ampliación de la línea 10

Una de las principales novedades es la creación de la línea 31, que conectará el barrio Balcón de la Ciudad, en el Distrito 2, con el Mirador del Río Limay sobre la calle Obrero Argentino, en el barrio Confluencia. La línea comenzará a funcionar con seis unidades y un trazado pensado para vincular distintos sectores en expansión de la ciudad.

El recorrido integrará la urbanización de la meseta y conectará los distritos 2, 3 y 4, además de atravesar el Polo Tecnológico y corredores urbanos estratégicos como Doctor Ramón, Leloir, Illia y Linares.

También unirá puntos clave como la Universidad Nacional del Comahue, el Poder Judicial y la Legislatura provincial, facilitando el acceso a áreas educativas, institucionales y administrativas.

El trayecto finalizará en el Mirador del Río Limay, cerca de la Península Hiroki, generando por primera vez una conexión directa entre el oeste alto de la ciudad y la zona costera del sur.

Otra mejora importante es la extensión de la línea 10 hacia el proyecto de Urbanización de la Meseta. La línea amplía su cobertura en los distritos 6 y 7 y aumenta su flota de cuatro a seis unidades. Esta incorporación permite mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

“La medida, a pedido del intendente Gaido, busca acompañar el crecimiento urbano de ese sector y garantizar conectividad en una de las zonas con mayor proyección de desarrollo de la ciudad”, indicó Espinosa.