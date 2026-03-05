Plaza Huincul inauguró el período de Sesiones Ordinarias 2026 con un fuerte mensaje de desarrollo, equilibrio y proyección

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo basado en el desarrollo de la infraestructura como una de las bases sólidas para el crecimiento de la ciudad.

El intendente hizo un repaso de los objetivos y logros de su gestión.

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de instituciones intermedias, el intendente Claudio Larraza dejó inaugurado un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Plaza Huincul .

En su discurso, el jefe comunal realizó un balance integral de gestión, destacó el equilibrio financiero alcanzado en un contexto económico adverso y anunció un ambicioso plan de obras e inversiones para 2026, con eje en infraestructura, empleo, educación y desarrollo ambiental sostenible.

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo basado en el desarrollo de la infraestructura como una de las bases sólidas para el crecimiento de la ciudad . En ese sentido, el detalle de la obra pública volvió a ocupar un lugar central en el mensaje.

Desde septiembre de 2023 a la fecha, el Municipio ejecutó más de 24 mil metros lineales de red de agua, 27 mil metros de red de gas, 7 mil metros de red cloacal y 120 mil metros cuadrados de asfalto solo en 2025.

Se destacó la cobertura total de servicios en el barrio Marcelo Berbel, la expansión en Altos del Sur, Otaño, Zona de Chacras y el avance en barrio Norte, donde comenzará la ampliación de la red cloacal financiada con fondos del ENIM.

También se anunció un nuevo reservorio de agua potable para la zona sur, que se sumará a los 6,5 millones de litros de reserva ya existentes, fortaleciendo la infraestructura hídrica en un contexto de emergencia provincial.

Asimismo, comentó que, en articulación con el Gobierno provincial y el Municipio de Cutral Co, avanza la ampliación de la planta de efluentes cloacales y las mejoras estructurales en el sistema de captación de agua del río Neuquén. El intendente destacó y celebró el modelo de gestión tripartita que además impulsa la construcción del Banco de Leche Humana y la construcción del Centro de Atención Oncológica para el Hospital Complejidad VI.

El intendente recordó que la gestión asumió en un escenario de alta inflación, deuda y retiro del Estado nacional de la obra pública. En ese contexto, destacó que el Municipio logró sostener una administración ordenada, mantener regularidad en la cadena de pagos y priorizar la inversión en infraestructura.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la recomposición salarial. Desde el inicio de la gestión, los aumentos acumulados superaron ampliamente la inflación real acumulada, permitiendo una recuperación efectiva del poder adquisitivo de los trabajadores municipales y personal del Decreto.

Además, se concretó el pase a planta permanente de 42 agentes por orden de mérito y se avanzó en la regularización y jerarquización del personal de decretos, incorporando por primera vez cobertura de seguro y ropa de trabajo.

“El orden no es un fin en sí mismo: es la condición para transformar recursos públicos en obras concretas”, sostuvo Larraza.

Posicionamiento estratégico

Respecto del desarrollo productivo y el arribo de inversiones, el intendente remarcó el posicionamiento estratégico de Plaza Huincul en la cuenca neuquina y su cercanía a Vaca Muerta.

En ese marco, destacó la construcción de la planta Plastiferro del Grupo Andreani en el Parque Industrial, la radicación de la cadena Carrefour, la inclusión del Parque Industrial en el Programa Provincial de Parques Industriales y el impacto de la Ley “Invierta en Neuquén” como herramienta de estímulo fiscal.

El intendente subrayó que el crecimiento económico debe traducirse en empleo local y que el Municipio trabaja activamente en la vinculación entre empresas y trabajadores formados en la ciudad.

La capacitación fue uno de los ejes más destacados del discurso. El intendente expuso que en 2025 se realizaron 115 capacitaciones, alcanzando a 1.985 personas, y que desde el inicio de la gestión ya se formaron 4.485 vecinos. El programa Plaza Educa superó los 800 inscriptos en terminalidad secundaria. Asimismo, afirmó que el proyecto municipal de Gas y Petróleo logró un 85% de inserción laboral, con 91 personas incorporadas al sector privado.

Además, mencionó datos respecto del alcance de los trabajos realizados a través de la Subsecretaría de Capacitación, entre los que se destacan que más de 800 estudiantes cursan carreras universitarias en la ciudad, se gestionaron 1.318 becas provinciales y se financian al 100% las becas municipales universitarias. En 2026 se implementará la Tecnicatura en Administración de Empresas gratuita y se sumarán certificaciones técnicas para la industria Oil & Gas.

En este punto, el intendente agradeció especialmente al gobernador Rolando Figueroa por el acompañamiento y la decisión de federalizar el Instituto Vaca Muerta, consolidando a Plaza Huincul como ciudad estratégica en formación técnica para la industria.

Hacia el final, el discurso incluyó importantes anuncios para el año en curso, entre los que se destacan la construcción de un Polo Deportivo en el Parque Perito Moreno. Allí se ejecutará un gimnasio polideportivo con medidas oficiales, playones externos, cancha de fútbol, parquización y un natatorio techado, este último anunciado por el gobernador en la Legislatura provincial.

En materia habitacional y de desarrollo urbano, el intendente confirmó que 450 lotes en la ciudad, muchos de ellos en barrio Islas Malvinas, ya cuentan con energía eléctrica y agua de red, lo que habilita el inicio de nuevas construcciones y consolida el crecimiento del sector sur de la ciudad.

En esa misma línea, Larraza informó que el Municipio continúa avanzando en el plan de 116 viviendas anunciado en 2025, trabajando de manera articulada con el IPVU y el ADUS en toda la tramitación administrativa. En ese marco, convocó a las familias de Plaza Huincul a inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda (RUPROVI), herramienta que permite organizar la demanda habitacional en cada ciudad de la provincia y garantizar procesos de adjudicación ordenados y transparentes.

El intendente explicó que la parte administrativa del proyecto se encuentra avanzada y que habrá novedades en el corto plazo. En una primera etapa se prevé la construcción de 40 viviendas en barrio Otaño como parte de este plan, mientras que el Municipio ya cuenta con la reserva de tierras necesaria para el desarrollo de las dos etapas restantes.

También se anunció la puesta en marcha de un microcomplejo habitacional compuesto por 32 viviendas destinadas a adultos mayores. El proyecto estará orientado a personas mayores de 60 años afiliadas a PAMI y contará con servicios de salud y espacios recreativos.

En relación con el desarrollo de infraestructura sanitaria, el intendente se refirió a la situación de Barrio Norte, uno de los sectores que requiere soluciones urgentes debido a las dificultades que presentan sus tierras para la instalación de servicios básicos. En ese sentido, recordó que el Municipio viene trabajando junto al Gobierno provincial y al vecino municipio de Cutral Co en la ampliación de la planta de efluentes cloacales, obra que se encuentra próxima a su finalización. Gracias a ese avance, el Municipio estará en condiciones de volcar al colector norte la ampliación de la red cloacal de barrio Norte, dando respuesta a una demanda histórica del sector.

En materia ambiental, se informó el inicio del plan para el cierre definitivo del basural a cielo abierto y la implementación de un relleno sanitario municipal con criterios de ingeniería ambiental. “No se trata solo de cerrar un basural. Se trata de cambiar un paradigma”, expresó el intendente.

Asimismo, Larraza adelantó que durante 2026 se avanzará en nuevas obras vinculadas a la gestión del agua. Entre ellas se destaca la incorporación del ex reservorio Bardas Coloradas de YPF para riego, así como la construcción de un nuevo reservorio de agua potable en el sector sur de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la capacidad de almacenamiento y atenuar los efectos de los períodos de sequía.

Por otra parte, el intendente adelantó que durante 2026 se concretará una ampliación de la flota municipal con la incorporación de retroexcavadoras, camiones regadores, camionetas y un camión recolector, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa del Municipio.

En el cierre de su mensaje, Larraza remarcó que, después de muchos años, Plaza Huincul vuelve a estar plenamente integrada a un proyecto provincial de desarrollo y convocó a continuar trabajando en conjunto en favor de la comunidad de Plaza Huincul.