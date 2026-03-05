Los bancos fijan límites a la hora de extraer efectivo . Sin embargo, para muchos usuarios, ese tope resulta ser bastante menor a lo informado. Los motivos.

Extraer efectivo de los cajeros automáticos: quiénes tienen un el límite de solo $60.000 desde marzo

Las personas que mantienen la costumbre de retirar efectivo de cajeros automáticos se encontrarán a partir de marzo 2026 con una novedad, o mejor dicho una nueva barrera. Si bien los bancos tienen límites muy amplios que en algunos casos superan el millón de pesos, en la práctica algunos usuarios solo podrán sacar billetes por un máximo de $60.000.

En Argentina, las entidades tienen esquemas que fijan límites diarios para extraer efectivo de las terminales. Estos topes varían de acuerdo a la entidad y el perfil de cada cliente. Si bien el Banco Central establece lineamientos generales, cada institución financiera pone sus propios topes.

Las empresas establecen un límite que puede ampliarse desde el homebanking o desde la app oficial de cada entidad. En general, estos montos aplican tanto para cajeros automáticos del banco del que la persona es cliente como para las redes compartidas. No obstante, en algunos casos el tope de extracción puede ser inferior si se utiliza una terminal de otra entidad .

Cajeros automáticos Cada banco fija su propio límite de extracción de efectivo.

Cómo es el nuevo límite de $60.000 en los cajeros automáticos y a quiénes afecta

Los bancos de todo el país trabajan con dos redes: Link y Banelco. Dependiendo de la entidad de la que se sea cliente, se operará en una de estas opciones. Mientras se utilice la misma red, no habrá inconvenientes y el usuario podrá sacar el límite máximo que fije cada entidad.

Sin embargo, el problema aparece cuando se recurre a cajeros de la otra red; es decir, usar Banelco siendo Link o viceversa. En esta situación, la persona se encontrará con el tope de $60.000, sin importar la categoría de cliente que sea o la cantidad de dinero en cuenta.

Según explicaron, la nueva norma es por "seguridad y reciprocidad", aunque la realidad es otra. Con este mecanismo, los bancos reservan los billetes para los clientes propios y “castigan” a los usuarios de otra red que, por cuestiones de horario, cercanía o logística, terminan en sus cajeros automáticos.

A esto se le suma el costo económico. Los bancos cobran comisiones que pueden superar los $5.000 por sacar dinero en otras entidades que operan con una red distinta. Por lo tanto, al bajar el límite, obliga a hacer varias operaciones para un retiro de dinero abultado, pagando comisiones por cada una de ellas.

Cajero automático.jpg Si se es cliente de una red de cajeros y se opera en la otra, el límite de extracción se reduce drásticamente.

De cuánto es el límite de extracción de cada banco

Para acompañar la suba de precios, los bancos actualizaron los topes de retiro de efectivo de sus cajeros. Estos máximos varían según cada entidad bancaria, el perfil del cliente y el mecanismo que se utiliza, ya que actualmente se pueden hacer retiros a través de claves o datos biométricos, sin usar el plástico físico. Para marzo 2026, estos son los nuevos límites informados:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día.

hasta $ 1.000.000 por día. Banco Provincia : hasta $ 400.000 con Cuenta DNI. Utilizando débito es de $170.000 por extracción, aunque tiene la opción de ampliar el límite de manera digital hasta $800.000 según cada cliente.

: hasta $ 400.000 con Cuenta DNI. Utilizando débito es de $170.000 por extracción, aunque tiene la opción de ampliar el límite de manera digital hasta $800.000 según cada cliente. Banco Ciudad: retiro de $ 800.000 con un límite que se puede ampliar a $ 1.200.000 para sus propios cajeros.

retiro de $ 800.000 con un límite que se puede ampliar a $ 1.200.000 para sus propios cajeros. Banco Galicia: con tarjeta de débito, el límite es de hasta $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios.

con tarjeta de débito, el límite es de hasta $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. ICBC : $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio para clientes generales. Para los exclusive, sube a $550.000 en cajeros y $1.100.000 en autoservicios.

: $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio para clientes generales. Para los exclusive, sube a $550.000 en cajeros y $1.100.000 en autoservicios. BBVA : hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales autoservicio mediante biometría.

: hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales autoservicio mediante biometría. Banco Macro : límite de extracción diario de $ 1.000.000.

: límite de extracción diario de $ 1.000.000. Banco Santander: dependerá del cliente. Puede ir de $900.000 para una cuenta Infinity hasta $1.700.000 para una Black.

cajero (3).jpg Los bancos se aseguran billetes para sus clientes bajando el límite de extracción de otros usuarios.

Cuáles son las alternativas a los cajeros automáticos para retirar efectivo

La posibilidad de hacerse de billetes físicos no es solo propiedad de los cajeros automáticos. Existen otras alternativas para retirar efectivo sin la necesidad de ir a una terminal. Una de ellas es el servicio Extra Cash, disponible para clientes de tarjetas de débito de Visa. Este mecanismo permite sacar hasta $170.000 y está disponible en cadenas de supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Makro, Vea y Walmart, además de estaciones de servicio de YPF y Axion y locales de McDonalds, Farmacity y Open Sport.

Otra opción es a través de Mercado Pago. Si el comercio cuenta con lector QR, permite retirar hasta $70.000 diarios, aunque el límite por extracción varía según el local y la disponibilidad de fondos en cada punto de venta. Entre los comercios que permiten el retiro máximo se encuentran Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour. Otros establecimientos ofrecen límites menores: Cooperativa Obrera, Pintecord, Supermercado Día, Mariano Max, Starbucks, Diarco, Farmaplus, Libertad, Farmacias Líder, Farmacia Dr. Ahorro y Kioscos 724.