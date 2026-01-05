Cajeros automáticos 2026: el nuevo límite de extracción desde enero
En el comienzo de 2026, los bancos que operan en Argentina continúan con sus esquemas que fijan límites diarios máximos para extraer efectivo
En tiempos donde la digitalización de la economía avanza a pasos agigantados de la mano de las billeteras virtuales, tener dinero en efectivo sigue siendo una necesidad, ya sea para realizar pagos pequeños, dar propinas o hacer otras transacciones. Y para conseguir billetes, los cajeros automáticos se mantienen como los principales aliados. Sin embargo, las extracciones tienen límites.
En el comienzo de 2026, los bancos que operan en Argentina continúan con sus esquemas que fijan límites diarios máximos para extraer efectivo de las terminales. Estos topes pueden variar de acuerdo a la entidad y el perfil de cada cliente. Si bien el Banco Central establece lineamientos generales, cada institución financiera pone sus propios límites.
Cuánto dinero se puede extraer de los cajeros automáticos en enero 2026
Sobre el cierre del 2025, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción. Cada empresa establece un límite, que puede ampliarse desde el homebanking o desde la app oficial de cada entidad. En general, estos montos aplican tanto para cajeros automáticos del banco del que la persona es cliente como para las redes compartidas. No obstante, en algunos casos el límite de extracción puede ser inferior si se utiliza una terminal de otra entidad.
Los valores vigentes de las principales entidades son los siguientes:
- Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día.
- Banco Provincia: hasta $ 400.000. Tiene la opción de ampliar el límite de manera digital.
- Banco Ciudad: retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000.
- Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.
- ICBC: límite de extracción diario de $ 550.000.
- BBVA: límite de extracción $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente.
- Banco Macro: límite de extracción diario de $ 400.000.
- Banco Santander: límite de extracción diario de hasta $ 1 millón por día.
De cuánto es la comisión que cobran los bancos por retirar dinero de sus cajeros
Los clientes de un banco que usen sus cajeros automáticos para extraer efectivo seguirán sin pagar nada. El Banco Central precisa que si una persona tiene Caja de Ahorro en pesos, la utilización de las terminales de la entidad de la cual se es cliente no tiene costo. Sin embargo, la propia entidad habilitó a cobrar comisiones de hasta $5.000 a aquellos que usan cajeros sin ser clientes de ese banco.
Cuando el usuario extrae dinero de un cajero que no es de su banco pero opera dentro de la misma red (Link o Banelco), los costos pueden variar considerablemente. Estos montos funcionan como tarifas fijas, lo que significa que se cobrarán igual sin importar cuánto dinero se extraiga.
Estas son las comisiones de cada entidad para los no clientes pero operan en la misma red:
- Banco Nación: $2.292,95
- Banco Provincia: $2.280
- Banco Macro: $1.869,45
- Santander: $3.125
- Brubank: $2.500
- Credicoop: $2.758,80
- BBVA: $2.700
- Naranja X: $3.025
- Ualá: $3.500
- Banco Galicia: $5.000
Los costos son aún mayores si se utilizan cajeros de otro banco y que además operan otra red:
- Banco Nación: $ 2860,44
- Banco Provincia: $ 2640
- Credicoop: $ 3194,40
- Galicia: $ 5000
- Santander: $ 3125
- Ualá: $ 3.500
Cuánto cuesta retirar dinero desde el exterior durante las vacaciones
En una época del año donde mucha gente viaja al exterior de vacaciones, extraer dinero en efectivo en otro país es un dolor de cabeza bastante costoso. Algunos bancos informan el valor de su comisión en pesos, mientras que otras entidades la expresan en dólares, por lo que dependerá del tipo de cambio del día. Así es banco por banco:
Bancos con comisiones en pesos:
- Banco Santander: $4.640
- Banco Galicia: $5.900
- BBVA: $9.500
Bancos con comisiones en dólares:
- Banco Nación: US$ 14,52
- Banco Macro: US$ 14,88
- Banco Provincia: US$ 8
- Brubank: US$ 6,05
- Credicoop: US$ 4,50
Te puede interesar...
Leé más
Desde qué montos ARCA podrá denunciar a un contribuyente por evasión
Le robaron el celular y le vaciaron la cuenta: el banco tendrá que devolverle toda la plata
Inédito: dónde instalaron la primera garita de colectivo con aire acondicionado
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario