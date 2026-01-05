Cajeros automáticos 2026: el nuevo límite de extracción desde enero

En el comienzo de 2026, los bancos que operan en Argentina continúan con sus esquemas que fijan límites diarios máximos para extraer efectivo

En tiempos donde la digitalización de la economía avanza a pasos agigantados de la mano de las billeteras virtuales, tener dinero en efectivo sigue siendo una necesidad , ya sea para realizar pagos pequeños, dar propinas o hacer otras transacciones. Y para conseguir billetes, los cajeros automáticos se mantienen como los principales aliados . Sin embargo, las extracciones tienen límites.

En el comienzo de 2026, los bancos que operan en Argentina continúan con sus esquemas que fijan límites diarios máximos para extraer efectivo de las terminales. Estos topes pueden variar de acuerdo a la entidad y el perfil de cada cliente. Si bien el Banco Central establece lineamientos generales, cada institución financiera pone sus propios límites.

Sobre el cierre del 2025, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción. Cada empresa establece un límite, que puede ampliarse desde el homebanking o desde la app oficial de cada entidad. En general, estos montos aplican tanto para cajeros automáticos del banco del que la persona es cliente como para las redes compartidas. No obstante, en algunos casos el límite de extracción puede ser inferior si se utiliza una terminal de otra entidad.

Cajeros automáticos Algunos bancos permiten actualizar los topes desde el homebanking o las apps.

Los valores vigentes de las principales entidades son los siguientes:

Banco Nación : hasta $ 1.000.000 por día.

: hasta $ 1.000.000 por día. Banco Provincia : hasta $ 400.000. Tiene la opción de ampliar el límite de manera digital.

: hasta $ 400.000. Tiene la opción de ampliar el límite de manera digital. Banco Ciudad: retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000.

retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000. Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.

hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. ICBC : límite de extracción diario de $ 550.000.

: límite de extracción diario de $ 550.000. BBVA : límite de extracción $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente.

: límite de extracción $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente. Banco Macro: límite de extracción diario de $ 400.000.

límite de extracción diario de $ 400.000. Banco Santander: límite de extracción diario de hasta $ 1 millón por día.

De cuánto es la comisión que cobran los bancos por retirar dinero de sus cajeros

Los clientes de un banco que usen sus cajeros automáticos para extraer efectivo seguirán sin pagar nada. El Banco Central precisa que si una persona tiene Caja de Ahorro en pesos, la utilización de las terminales de la entidad de la cual se es cliente no tiene costo. Sin embargo, la propia entidad habilitó a cobrar comisiones de hasta $5.000 a aquellos que usan cajeros sin ser clientes de ese banco.

Cuando el usuario extrae dinero de un cajero que no es de su banco pero opera dentro de la misma red (Link o Banelco), los costos pueden variar considerablemente. Estos montos funcionan como tarifas fijas, lo que significa que se cobrarán igual sin importar cuánto dinero se extraiga.

Cajero automático.jpg Operar en una red de cajero que no es la propia puede tener un alto costo.

Estas son las comisiones de cada entidad para los no clientes pero operan en la misma red:

Banco Nación: $2.292,95

$2.292,95 Banco Provincia: $2.280

$2.280 Banco Macro : $1.869,45

: $1.869,45 Santander : $3.125

: $3.125 Brubank : $2.500

: $2.500 Credicoop : $2.758,80

: $2.758,80 BBVA : $2.700

: $2.700 Naranja X : $3.025

: $3.025 Ualá : $3.500

: $3.500 Banco Galicia: $5.000

Los costos son aún mayores si se utilizan cajeros de otro banco y que además operan otra red:

Banco Nación: $ 2860,44

$ 2860,44 Banco Provincia: $ 2640

$ 2640 Credicoop : $ 3194,40

: $ 3194,40 Galicia : $ 5000

: $ 5000 Santander : $ 3125

: $ 3125 Ualá: $ 3.500

Cajero automático Extraer dinero de un cajero que no es de tu banco puede costar hasta $5.000.

Cuánto cuesta retirar dinero desde el exterior durante las vacaciones

En una época del año donde mucha gente viaja al exterior de vacaciones, extraer dinero en efectivo en otro país es un dolor de cabeza bastante costoso. Algunos bancos informan el valor de su comisión en pesos, mientras que otras entidades la expresan en dólares, por lo que dependerá del tipo de cambio del día. Así es banco por banco:

Bancos con comisiones en pesos:

Banco Santander : $4.640

: $4.640 Banco Galicia : $5.900

: $5.900 BBVA: $9.500

Bancos con comisiones en dólares: