El organismo fiscal dio a conocer los límites en las operaciones para evitar controles y sanciones ante eventuales infracciones.

ARCA confirma los límites de transferencia en billeteras virtuales: los montos para no tener problemas en diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó los topes para hacer transferencias bancarias y a través de billeteras virtuales . Si bien todas las entidades están obligadas a ofrecer cierta información cuando los topes se superan, hay una empresa a la que el ente no puede controlar de forma directa.

El organismo fiscal tiene la potestad de iniciar investigaciones cuando se sobrepasan los límites transferidos y en esas situaciones está habilitado a solicitar la documentación que justifique las operaciones . En el caso de no tenerlos, los contribuyentes recibirán sanciones, entre las que se cuentan la retención de sus transacciones.

Los límites que impone ARCA a los movimientos con las billeteras digitales tiene por objetivo prevenir evasiones y asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. De esta forma, también se garantiza de que todos las transacciones tengan orígenes lícitos y no constituyan intentos de lavado de dinero.

Qué documentación puede exigir ARCA para controlar las operaciones

En caso de superar los límites establecidos, el ente recaudador podrá solicitar los siguientes documentos que respalden los movimientos de dinero:

Recibos de sueldo.

Constancias de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Registros de transferencias anteriores.

arca feria fiscal.png

Cuál es la billetera virtual que ARCA no puede controlar

La billetera digital que el organismo dependiente del Ministerio de Economía no puede controlar directamente es PayPal. La razón es que la empresa es de Estados Unidos y no tiene una sede física en Argentina y tampoco existe un convenio de intercambio de información. Es por eso que ARCA no puede supervisar los datos de cuentas o transacciones internas.

Sin embargo, hay una forma de que el ente recaudador obtenga información. En el caso de que un usuario haga una transacción desde esa billetera digital a a otras con base local, ARCA podrá detectar el movimiento y es por eso que se recomienda respetar de todas formas los topes establecidos.

Monotributo: cuáles son los límites de transferencia de ARCA

El monto máximo de transferencias entre billeteras virtuales alcanza los $50.000.000 mensuales para personas físicas y los $30.000.000 para las jurídicas. Ese límite es el mismo tanto para los monotributistas como para el resto de los contribuyentes,

En todos los casos, se observarán los ingresos y egresos totales registrados en el período a informar y el saldo final mensual. En ese punto, también se tendrán en cuenta los importes positivos y negativos.

Cuáles son las escalas vigentes del monotributo en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dio a conocer las escalas que están vigentes en diciembre. De acuerdo con cada una, los límites de facturación son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I : $68.664.410,05

: $68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

De cuánto es la cuota del monotributo en diciembre

Los montos varían según la categoría y la actividad. Cada cuota está compuesta por el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de la obra social previsional.