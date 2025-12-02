ARCA lanza una bonificación del 100% en el Monotributo: quiénes acceden al beneficio

El ente recaudador otorga un beneficio a un grupo específico de monotributistas. Quiénes pueden solicitarlo y cuál es el objetivo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece una bonificación exclusiva para un grupo específico de monotributistas. Se trata de un beneficio que únicamente pueden obtenerlo aquellos contribuyentes que alquilen propiedades y que, además cumplan con una serie de requisitos que les permita acceder al beneficio.
ARCA: Cuál es la bonificación que ofrece a monotributistas
Las personas inscriptas al Régimen Simplificado tienen la posibilidad de acceder al100% de bonificación de la cuota del monotributo, que se paga todos los meses. Esta normativa tiene por objetivo fomentar la formalización de contratos de alquiler y generar condiciones que promuevan la transparencia fiscal.
En paralelo, el mismo grupo de monotributistas también pueden obtener "la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias."
La lista de requisitos para acceder al beneficio del ARCA
Para lograr el acceso a la bonificación total de la cuota, los monotributistas deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.
- Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres.
- No poseer más de tres propiedades.
- No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo.
Monotributo: cuáles son los próximos vencimientos del calendario
Por otra parte, la Agencia de Recaudación dio a conocer también las fechas de vencimiento oficiales para el pago de la cuota del monotributo. En ese total están incluidos los impuestos IVA y Ganancias, el monto por la obra social y los aportes jubilatorios. En tanto, si la cuota no se paga antes de la fecha prevista, se aplicarán sanaciones a través del cobro de intereses.
En el último trayecto del año, los monotributistas podrán pagar las próximas cuotas del monotributo el lunes 22 de diciembre.
¿Qué es el monotributo?
En su sitio web, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero explica que el monotributo es "un régimen para pequeños contribuyentes, que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributaria".
"El monto a abonar todos los meses dependerá de la categoría asignada en función de los parámetros establecidos para la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los gastos de alquiler del local comercial, si lo hubiera", aclara el organismo.
Quiénes pueden inscribirse al régimen del monoributo
Las personas que necesiten formar parte del régimen monotributista tiene que cumplir alguna de estas condiciones:
- Vender productos (cosas muebles).
- Prestar servicios.
- Realizar locación de bienes muebles e inmuebles.
- Formar parte de una sucesión indivisa que continúa realizando la actividad de una persona física fallecida que fue monotributista. En este caso podrás ser monotributista hasta que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad o se cumpla un año desde el fallecimiento del causante, lo que suceda primero.
- Integrar una cooperativa de trabajo.
- Formar parte de un emprendimiento productivo en calidad de trabajador independiente o como colaborador
