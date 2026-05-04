Ganancias: por qué habrá reintegros para 800.000 contribuyentes este mes

El monto promedio de devolución estará entre $ 150.000 y $ 600.000, dependiendo del nivel salarial y las deducciones aplicadas

Este año, como ocurre siempre a comienzos de mayo, unos 800.000 trabajadores recibirán reintegros por el Impuesto a las Ganancias .

El impacto de la retribución comenzó a verse en un incremento puntual en el ingreso disponible de los contribuyentes alcanzados, especialmente en sectores medios que concentraron la mayor parte de los reintegros. Según cálculos de estudios contables, el monto promedio de devolución estará entre $ 150.000 y $ 600.000, dependiendo del nivel salarial y las deducciones aplicadas.

Durante todo el año, el empleador descuenta del salario una parte correspondiente a Ganancias, según los ingresos y las deducciones informadas. Pero el cálculo del impuesto es anual, por lo que si al cerrar al año se descontó más de lo debido, la diferencia se devuelve.

Los pagos por las retenciones superiores a las obligaciones del período fiscal 2025 están programadas para entre el 6 y el 20 de mayo, según el cronograma oficial. ARCA detalló que los reintegros alcanzaron principalmente a trabajadores en relación de dependencia y jubilados, cuyos empleadores actuaron como agentes de retención durante el último año. La operatoria se ejecutará mediante acreditaciones bancarias directas en las cuentas informadas previamente en el sistema, sin necesidad de trámites adicionales en la mayoría de los casos.

impuesto ganancias generica -VALIDA 1200- ARCA formalizó en las últimas horas, cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El origen de estos saldos a favor se explicó por los desfases entre las retenciones mensuales y la carga tributaria final, especialmente en un contexto de inflación elevada que en 2025 superó el 180% interanual, según datos del INDEC. Durante ese período, las actualizaciones de escalas y deducciones del impuesto se hicieron en forma periódica, pero no siempre acompañaron el ritmo de los aumentos salariales nominales.

Actualizaciones y nuevo piso de Ganancias

El contexto normativo influyó en la magnitud de las devoluciones, ya que durante 2025 se implementaron modificaciones parciales en el impuesto, incluyendo ajustes en el mínimo no imponible y en las deducciones especiales para determinados sectores. En septiembre, mediante un decreto presidencial, se elevó el piso salarial a partir del cual se comenzaba a tributar, lo que excluyó temporalmente a parte de los trabajadores del gravamen.

Sin embargo, esa medida no tuvo efecto retroactivo pleno, lo que generó inconsistencias entre lo retenido en meses previos y la obligación final anual. Además, la coexistencia de diferentes criterios de actualización durante el año generó una dispersión significativa en los montos retenidos. Analistas fiscales señalaron que este tipo de desfases es recurrente en economías con alta volatilidad inflacionaria y ajustes normativos frecuentes.

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El sistema SIRADIG, usado para declarar deducciones como alquileres, gastos médicos o cargas familiares, también incidió algo en la determinación del monto final. Aquellos contribuyentes que no completaron correctamente esa información pudieron haber recibido reintegros menores o incluso registrar diferencias pendientes.