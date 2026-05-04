Cuándo es el próximo fin de semana largo en mayo 2026: cuántos días quedan para el nuevo descanso

Tras el descanso por el Día del Trabajador, el calendario oficial ya marca la próxima fecha de relax. Te contamos qué feriados quedan para el resto del año.

El próximo fin de semana largo vuelve a marcar un corte en la actividad laboral y turística.

El calendario de feriados en la Argentina será un nuevo punto de descanso tras el reciente fin de semana largo por el Día del Trabajador. Luego de un movimiento turístico destacado en destinos como Córdoba, el cronograma oficial confirma cuál será el próximo corte en la rutina laboral y educativa: un nuevo fin de semana largo hacia fines de mayo .

La fecha genera expectativa tanto en el sector turístico como entre quienes buscan planificar una escapada. También ofrece una oportunidad para repasar el significado histórico detrás de una de las jornadas más relevantes del país.

El próximo descanso extendido se dará entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo. Se trata de tres días consecutivos sin actividad laboral formal para la mayoría de los trabajadores, ya que el lunes corresponde a un feriado nacional inamovible .

Esta característica es clave. A diferencia de otras fechas que pueden trasladarse para generar fines de semana largos, el 25 de Mayo mantiene su ubicación en el calendario y garantiza el cese de actividades en todo el país.

La previsión oficial permite a distintos sectores anticipar movimientos. El turismo, por ejemplo, suele registrar altos niveles de ocupación en este tipo de fechas, especialmente en destinos cercanos a grandes centros urbanos.

feriados El calendario oficial anticipa otro fin de semana largo con impacto en viajes y consumo.

Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable

El régimen de feriados en la Argentina está regulado por la Ley 27.399, que establece distintas categorías dentro del calendario.

En el caso de los feriados nacionales, la normativa indica que el descanso es obligatorio. Esto implica que no se desarrollan tareas habituales, salvo en actividades esenciales o servicios que no pueden interrumpirse.

Por otro lado, los días no laborables funcionan de manera distinta. En esas fechas, la decisión de trabajar o no depende del empleador. Esto ocurre, por ejemplo, con los días establecidos con fines turísticos.

La diferencia no es menor. Mientras el feriado garantiza un corte generalizado de la actividad, el día no laborable genera un esquema más flexible, con impacto desigual según el sector.

El significado del 25 de Mayo

Más allá del descanso, el 25 de Mayo representa uno de los hitos centrales de la historia argentina. Ese día se conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio, un hecho que marcó el inicio del proceso de independencia.

feriados 2025

La jornada recuerda la constitución de la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, tras la salida del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. El nuevo esquema político fue encabezado por Cornelio Saavedra y contó con la participación de figuras como Mariano Moreno, Juan José Paso y Manuel Belgrano.

El contexto de ese momento histórico estaba atravesado por la crisis en España y la invasión napoleónica. Ese escenario abrió la puerta a una reorganización del poder en el Virreinato del Río de la Plata y consolidó la idea de autogobierno.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Después del feriado de mayo, el calendario nacional incluye varias fechas relevantes con feriado que también pueden generar nuevos fines de semana largos.

Entre ellas aparecen conmemoraciones como el Día de la Independencia el 9 de julio, el paso a la inmortalidad de próceres como Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, y jornadas con fines turísticos que amplían los períodos de descanso. Además, el cronograma incorpora fechas religiosas y celebraciones tradicionales, como la Navidad en diciembre, que cierra el año con otro feriado inamovible.