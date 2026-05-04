Sueldo de empleados de comercio en mayo 2026: cuánto cobran según el último acuerdo paritario

En mayo de 2026 , los empleados de comercio perciben un incremento en sus haberes . Así quedaron las escalas salariales tras el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

A principios de abril de 2026, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) -gremio que representa a los trabajadores del sector- brindó detalles del acuerdo paritario que incluyó aumentos salariales para el período abril-julio de 2026. Por ende, los empleados de comercio perciben un incremento en sus haberes en el quinto mes del año . ¿Cuáles son los salarios de acuerdo a cada categoría laboral en mayo de 2026 ?

Cabe señalar que en el acuerdo sellado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) , se dispuso un aumento salarial para el período mencionado del 5%, que se distribuye de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% desde junio de 2026 .

Estos son los sueldos que perciben los empleados de comercio en mayo de 2026

En mayo de 2026, la tabla salarial que nuclea a los empleados de comercio quedó conformada de la siguiente manera de acuerdo a las escalas de ingresos según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios

Categoría A: $1.198.911.

Categoría B: $1.202.029.

Categoría C: $1.212.951.

Administrativo

Categoría A: $1.210.613 (la más baja).

Categoría F: $1.262.890 (la más alta).

Cajeros

Desde $1.214.513 (Categoría A).

Personal auxiliar

Desde $1.214.513 (Categoría A).

Personal auxiliar especializado

Desde $1.223.879 (Categoría A).

Vendedores

Desde $1.214.513 (Categoría A).

Suma fija para empleados de comercio en mayo 2026

En el acuerdo mencionado más arriba, también se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa para los empleados de comercio, cuyo monto es de 20.000 pesos, que se sumará a los montos no remunerativos ya existentes y mantendrá esa condición.

empleados comercio portada.jpg El aumento salarial se distribuye de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% desde junio de 2026.

En el acuerdo paritario sellado por FAECYS para los empleados de comercio, se señala que las partes firmantes asumen el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, por iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, y atentas a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en el acuerdo y desde la vigencia del mismo. Asimismo, se comprometen a que, en caso de acordar cualquier aumento en las escalas salariales, el mismo se realizará de forma no remunerativa y no acumulativa.

Por otra parte, FAECYS indicó que ambas partes establecieron una contribución adicional y solidaria a favor de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). Este aporte, que será abonado por los empleadores incluidos en el acuerdo, tendrá un valor de 28.000 pesos mensuales por cada trabajador.

En relación al acuerdo alcanzado, Armando Cavalieri -Secretario de General de la FAECYS- opinó que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.