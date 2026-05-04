Periodistas acreditados de ambos medios quedaron afuera de la conferencia del Jefe de Gabinete. Los cambios aplicados a la cobertura de prensa.

Escándalo en Casa Rosada: por qué TN no pudo entrar a la conferencia de Adorni tras 11 días de sala cerrada

En el regreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni a las conferencias de prensa en Sala de Periodistas -luego de permanecer cerrada por más de una semana- se vivió un inusual momento. Entre los periodistas acreditados para el ingreso a Casa Rosada, a un medio se le negó el acceso .

Respecto a esta inédita medida que tomó el gobierno nacional, Adorni justificó la restricción y reafirmó: "Bajo ningún otro Gobierno, los periodistas tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran". Casa Militar cambio algunos protocolos y ahora deberán acceder con DNI y credencial en mano, como también se les restringió la circulación interna.

Aún así, tras 11 días con la Sala de periodistas cerrada , en su reapertura hubieron inconvenientes y los periodistas acreditados Javier Lozano y Nicolás Palermo de TN , no pudieron ingresar a la sala de prensa de Balcarce 50 para realizar su trabajo y cubrir la agenda presidencial.

Fue ante la pregunta de unos de los periodistas presentes en el lugar, que el funcionario libertario supo conocer lo ocurrido: "Todos los acreditados que tienen todos los papeles en orden no deberían tener inconvenientes para ingresar", se limitó a responder Adorni cuando le consultaron por esta prohibición.

Conferencia de Adorni, sobre periodistas acreditados en la rosada

"Habrá casos en los que no esté la acreditación otorgada. No lo sé, pero a priori no debería haber ninguna limitación con ninguno de ustedes", sumó el funcionario mostrando total desconocimiento de esta medida.

"Chequeemoslo por las dudas pero no debería haber inconvenientes. Nos comprometemos a solucionarlo, pero no debería haber inconvenientes", concluyó Adorni.

acreditacion periodistas casa rosada

El relato de uno de los periodistas de TN

Mientras ocurría esta restricción, el cronista Javier Lozano de TN relataba lo ocurrido desde las afueras del edificio gubernamental: "Cuando llegamos a Casa Rosada nos presentamos en el portón de Balcarce 56. Supuestamente íbamos a poder entrar ya que nos habían aprobado desde la dirección de Prensa y Difusión de Casa de Gobierno la acreditación anual".

"Cuando nos presentamos había un policía con un listado y no estábamos en ese listado. Rápidamente le escribí a Javier Lanari, director de prensa, y me respondió 'ahora te respondo' pero estaría ocupado, esperemos que se soluciones".

Embed LOS PERIODISTAS DE TN NO PUDIERON INGRESAR A LA CASA ROSADA



Desde el canal denunciaron que Javier Lozano y Nicolás Palermo no pudieron asistir a la conferencia de prensa de Manuel Adorni, pese a que habían recibido una aprobación previa para renovar la acreditación anual. pic.twitter.com/tiklHlDhzn — en.con.texto (@en_con_texto) May 4, 2026

Nuevos protocolos y restricciones a periodistas en la Casa Rosada

Casa Militar adoptó un nuevo protocolo y cambió las restricciones sobre el manejo de la prensa dentro del edificio.

En primer lugar, estará prohibido para los cronistas acercarse al Patio de las Palmeras y caminar en los pasillos. Solo está autorizado el ingreso a la sala de periodistas y sus alrededores. Además, esmerilaron las ventanas que dan al exterior.

El objetivo de estas nuevas medidas es "hacer cumplir la normativa", indicó Adorni. "No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un Helicoide para silenciar voces disidentes", sumó.

adorni conferencia de prensa (1)

Sobre el final, con respecto al mismo tema, el jefe de Gabinete aseguró que la aplicación de estas restricciones es "un primer paso".

"Hoy quise dar la conferencia de prensa para restablecer el funcionamiento de la sala. Entiendo que estos protocolos se van a ir revisando. Cuando Casa Militar empiece a entender que efectivamente los controles funcionan, cuando se aseguren que todo fluye de acuerdo al protocolo. Se van a ir modificando según se considere si es seguro para el Presidente y todos los que trabajan aquí", concluyó.