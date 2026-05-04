El Jefe de Gabinete retomó este lunes el habitual contacto con los periodistas acreditados en Casa Rosada, luego del escándalo por supuesto espionaje.

Manuel Adorni negó censura a la prensa e insistió en su defensa por los viajes al exterior

Manuel Adorni negó censura a la prensa e insistió en su defensa por los viajes al exterior

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , negó que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la Sala de periodistas por más de una semana.

Las declaraciones se dieron en una conferencia de prensa brindada este lunes por la mañana con el objetivo de explicar los cambios en la sede del Ejecutivo. La última conferencia de Adorni había sido el pasado 25 de marzo , poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

En sus primeras declaraciones, el jefe de Gabinete dijo que " bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y cómo quieran, sorprende que se refieran al cierre de la sala de prensa como una supuesta amenaza".

Aún así, reveló cambios en la circulación interna para los trabajadores de prensa. Por oden de la Casa Militar, los periodistas deberán acceder con DNI y credencial en mano por Balcarce 78. Anteriormente se realizaba con huella biométrica, algo que fue borrado tras la sanción impuesta días atrás.

Adorni negó la censura a periodistas

Por otro lado, el funcionario libertario habló sobre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: "se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo", afirmó Adorni y adelantó que esto "va a potenciar las inversiones".

"Teníamos una de las economías más cerradas del mundo", lanzó sobre la economía durante la presidencia de Alberto Fernández. "Cerrados somos débiles, integrados somos grandes", agregó.

A su vez, habló sobre el derecreto que reglamenta una baja de contribuciones patronales, para favorecer al sistema privado y que la gente "deje de tener un empleo informal y pasen a uno en blanco". En otro orden, reveló que este lunes se puso en marcha el plan ARMA para "fortalecer el reequipamiento de las Fuerzas Armadas", que establece un nuevo sistema de financiamiento para el instrumento militar.

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Cambios en la donación de sangre

A través de la resolución 536, el ministerio de Salud actualizó normas administrativas y técnicas que regulan el sistema nacional de sangre que permite la modernización del proceso de donación y transfusión de sangre como el funcionamiento de serrvicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país.

Este cambio es para garantizar "mayor seguridad a los pacientes y a los donantes voluntarios", remarcó el portavoz oficial. La medida reemplaza el modelo de donación de reposición vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual".

En este sentido, el funcionario libertario aclaró que "se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares".

Donación voluntaria de sangre (1)

Las donaciones a un paciente específico sólo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. "Se deja de trasladar la resposabilidad de conseguir sangre y se garantiza una mayor seguridad en la transfusión, ya que el donante voluntario y habitual presenta una menor prevalencia de infecciones transmisibles".

Se actualizan también los criterios de selección de donantes. Se eliminan restricciones "obsoletas" y se actualizan los tiempos de espera para donar según el factor de riesgo.

"Establece para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios trasfuncional del país, la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad", sumó en su informe. "Cada proceso debe estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado", detalló Adorni.

Nuevos lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y de componentes escenciales como el plasma rico en plaquetas. "El Estado Nacional asegura así que su producción se realice exclusivamente en establecimientos habilitados por la Ley de Sangre".

Hay un plazo de 2 años máximo para una actualización tecnológica y estructural requerida para todas las instituciones.

Qué dijo sobre la investigación de sus viajes al exterior

Ante las preguntas de los periodistas acreditados, Adorni habló sobre los viajes al exterior que realizó con su familia y reveló que "nunca oculté mis viajes". "Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más en la Justicia lo haré", acotó el funcionario.

"Como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite la investigación", dijo. Y sumó: "no se trataron de viajes financiados por terceros ni obsequios de ningun tipo, el Estado no observa costos de mis viajes personales".

Respecto al cierre de la sala de periodistas, indicó que se realizó para cuidar "la seguridad del Presidente". "Hay nuevos protocolos que están conviviendo con ustedes desde hoy, en pos de la seguridad del Presidente y quienes están en Casa Rosada", sumó.

adorni conferencia de prensa (2)

"Todavía hay un camino largo por recorrer y todos los días trabajos para que Argentina esté mejor", dijo sobre un posible malestar social de una encuesta repecto a la imagen del presidente Javier Milei.