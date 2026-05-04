El ministerio de Salud publicó una resolución con los principales cambios, que este lunes Adorni retomó en conferencia de prensa. Los detalles.

Fin del pedido de donantes para cirugías: los cambios clave en el nuevo sistema nacional de sangre

En su nueva conferencia de prensa, Manuel Adorni habló sobre una actualización de normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre que permite la modernización del proceso de donación y transfusión de sangre en Argentina.

Días atrás, el Ministerio de Salud actualizó el Sistema Nacional de Sangre. La nueva medida, publicada a través de la resolución N° 536/2026 , reemplaza el modelo de donación de reposición por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual.

Uno de los principales cambios será la prohibición explícita de "condicionar la atención médica o cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares". Las donaciones a un paciente específico sólo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica.

Cambios en la donacion de sangre .prin

Este nuevo modelo deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares. Además, se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles.

Principales cambios para el donante de sangre

Según explicita la resolución publicada en el Boletín Oficial, se actualizan también los criterios de selección de donantes y se eliminan restricciones "obsoletas" y se actualizan los tiempos de espera para donar según el factor de riesgo.

La evaluación se centrará únicamente en las conductas y antecedentes del potencial donante, como prácticas sexuales específicas o el uso de drogas, y en la evidencia científica disponible.

También se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.

sangre El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas logró identificar estos casos mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad.

Otro cambio serán los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. "Se difiere la donación por seis meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposición o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas", remarca el escrito oficial.

Exigencias de cambios tecnológicos y protocolos de control

El escrito establece que los bancos de sangre que funcionan dentro de los hospitales cierren de forma progresiva. En su lugar, se fortalecerán los Centros Regionales de Hemoterapia, que se encargarán de organizar y coordinar la obtención, el procesamiento y la distribución de la sangre en cada región del país.

Asimismo, la cartera de Salud indicó la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llega al paciente, deberá estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado.

bancos de sangre La resolución establece que los bancos de sangre que funcionan dentro de los hospitales cierren de forma progresiva.

La normativa también incorpora nuevos lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y de componentes escenciales como el Plasma Rico en Plaquetas y el Suero Autólogo Oftalmológico. "El Estado Nacional asegura así que su producción se realice exclusivamente en establecimientos habilitados por la Ley de Sangre", indicó Adorni en su conferencia de prensa.

La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.