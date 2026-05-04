Secuestran 22 motos por picadas y proponen inmovilizarlas por seis meses: también hubo alcoholemias positivas

Los procedimientos se intensificaron principalmente en la madrugada del viernes, luego de un recital en la ciudad. Recorrieron la Plaza de las Banderas, el balneario Gustavo Fahler y la Isla 132.

Los operativos se concentraron en distintos puntos de la ciudad. (Foto de archivo)

Un total de 22 motos fueron secuestradas durante operativos de tránsito en Neuquén, en el marco de maniobras ilegales vinculadas a picadas, ruidos molestos por escapes libres y conducción temeraria. Además, se registraron seis alcoholemias positivas durante controles nocturnos del fin de semana.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que los procedimientos se intensificaron principalmente en la madrugada del viernes, luego de un recital en la ciudad.

“Un grupo de motoqueros intentó tomar por asalto la ciudad de Neuquén. Recorrieron distintos puntos como Plaza de las Banderas, el balneario Gustavo Fahler y la Isla 132”, detalló el funcionario.

Ante esta situación, el área de tránsito desplegó un operativo que permitió retener 22 motos. Baggio indicó que las infracciones estuvieron asociadas a “picadas, conducción temeraria y escapes libres, que generan ruidos molestos y están prohibidos”.

Unión de Mayo- ruidos molestos- motos- controles.jpg Foto de archivo.

“La verdad que nos enoja mucho este tipo de maniobras. Es una actividad que no se puede hacer y que no la vamos a permitir. Vamos a sancionar con dureza”, remarcó.

El funcionario señaló que las motos retenidas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas. Para recuperarlas, los propietarios deberán abonar la multa, el acarreo y cumplir con una condición clave: reemplazar el escape libre por el original con silenciador.

Además, adelantó que el Ejecutivo Municipal impulsa una modificación del código contravencional para endurecer las sanciones: “Estamos proponiendo que las motos con escape libre o involucradas en picadas queden inmovilizadas durante seis meses como medida complementaria”.

Los controles continuaron durante la madrugada del sábado, especialmente en la zona gastronómica de la Isla 132 y el paseo costero. “Tuvimos seis alcoholemias positivas, todas de valores bajos, en un fin de semana con poca circulación”, precisó Baggio.

En estos casos, las sanciones incluyen la retención de la licencia de conducir y la aplicación del sistema de scoring, que implica la quita de puntos.

“Quienes dieron positivo pierden puntos en la licencia y deben realizar nuevamente los cursos para poder recuperarla”, agregó.

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El funcionario destacó que, más allá de estas infracciones, “fue un operativo tranquilo, no tuvimos inconvenientes con los inspectores”. Remarcó que los controles continuarán con el objetivo de prevenir conductas peligrosas y garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Ruidos, motos y quejas en Belgrano

Los vecinos del barrio Belgrano volvieron a manifestar su preocupación por las noches de ruidos intensos que, según denuncian, se repiten cada fin de semana por concentraciones de motociclistas y automovilistas en inmediaciones de la Isla 132. Desde la comisión vecinal señalaron que el principal problema no es la circulación de motos, sino el uso de escapes ruidosos, música alta y permanencia hasta la madrugada, una situación que afecta el descanso de numerosas familias.

La presidenta de la comisión vecinal, Carina Leiva, explicó a LM Neuquén que los fines de semana suele registrarse una importante presencia de motos en el sector del paseo, con ingreso por los accesos de Linares y Río Negro, lo que volvió a generar enojo entre quienes viven en Belgrano por el nivel de ruido durante toda la noche.

Según detalló, los encuentros no son nuevos ni aislados, sino una problemática que arrastran desde hace tiempo. Indicó que suelen circular grupos numerosos, en algunos casos de más de treinta motos, que atraviesan la avenida, pasan por calles del barrio y luego se concentran en el área de estacionamiento de la Isla 132.