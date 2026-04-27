Ruidos, motos y quejas en Belgrano: vecinos denuncian noches sin descanso por juntadas en la Isla 132

La comisión vecinal del barrio advirtió que los encuentros de motociclistas y autos con escapes modificados se repiten hace tiempo y reclaman controles, reuniones con Seguridad.

Los vecinos del barrio Belgrano volvieron a manifestar su preocupación por las noches de ruidos intensos que, según denuncian, se repiten cada fin de semana por concentraciones de motociclistas y automovilistas en inmediaciones de la Isla 132 . Desde la comisión vecinal señalaron que el principal problema no es la circulación de motos, sino el uso de escapes ruidosos, música alta y permanencia hasta la madrugada, una situación que afecta el descanso de numerosas familias.

La presidenta de la comisión vecinal, Carina Leiva, explicó a LM Neuquén que el último fin de semana volvió a registrarse una importante presencia de motos en el sector del paseo, con ingreso por los accesos de Linares y Río Negro, lo que volvió a generar enojo entre quienes viven en Belgrano por el nivel de ruido durante toda la noche.

Según detalló, los encuentros no son nuevos ni aislados, sino una problemática que arrastran desde hace tiempo. Indicó que suelen circular grupos numerosos, en algunos casos de más de treinta motos, que atraviesan la avenida, pasan por calles del barrio y luego se concentran en el área de estacionamiento de la Isla 132.

Leiva remarcó que el reclamo histórico de los vecinos apunta a controlar especialmente los escapes antirreglamentarios, ya que consideran que allí está el foco del problema. “Las motos no son el conflicto en sí, sino el ruido que provocan”, planteó, al tiempo que cuestionó la falta de operativos específicos para prevenir estas situaciones.

Motos rio grande ruidos molestos Archivo.

Además, recordó que desde la comisión barrial ya elevaron en distintas oportunidades pedidos formales para que el paseo sea exclusivamente peatonal y se restrinja el ingreso de vehículos, sobre todo durante horarios nocturnos y fines de semana, cuando se concentran más reuniones.

La situación, según explicó, se agrava en temporada estival, cuando el espacio público registra mayor concurrencia y se multiplican las juntadas con consumo de alcohol, música a alto volumen y permanencia hasta altas horas. Aunque con la llegada del invierno estiman una disminución de la actividad, los vecinos sostienen que el problema de fondo continúa sin resolverse.

Falta de respuesta policial

Uno de los puntos que más malestar generó en la última concentración fue, de acuerdo con el relato vecinal, la falta de respuesta policial. Leiva sostuvo que varios frentistas intentaron comunicarse con las autoridades durante la noche, pero la Policía no se presentó en el lugar. Posteriormente, se les informó que el personal se encontraba afectado a otro procedimiento.

Frente a este escenario, desde el barrio comenzaron a organizar nuevas acciones para exigir respuestas institucionales. Entre las propuestas figura solicitar reuniones con autoridades de Seguridad, representantes de la Comisaría y funcionarios municipales, además de presentar notas con firmas de vecinos ante la Defensoría.

AM caravana de motos (15).JPG Agustin Martinez

La dirigente barrial también señaló que, por tratarse de ruidos molestos, consideran que el área de Medio Ambiente del municipio podría intervenir en el tema. En ese sentido, mencionó que buscarán plantear la situación ante la subsecretaría correspondiente para evaluar posibles controles y sanciones.

Durante esta semana, la comisión avanzará con gestiones para convocar a distintos organismos y coordinar una mesa de trabajo que permita abordar el reclamo de manera integral. El objetivo vecinal apunta a reforzar controles, ordenar el uso del paseo y garantizar condiciones de descanso para quienes residen en una de las zonas más cercanas a la Isla 132.

Mientras tanto, en Belgrano crece el reclamo para que el conflicto deje de repetirse cada fin de semana y se avance en medidas concretas frente a una problemática que, aseguran, ya dejó de ser ocasional para transformarse en una preocupación constante.