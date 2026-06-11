Buscan a una adolescente y a una mujer que están desaparecidas

Emiten Alerta Nati por la joven de 16 años de Neuquén mientras que la adulta tiene 35 años con residencia en Plaza Huincul.

La Policía de la Provincia de Neuquén informó a la comunidad la búsqueda de dos mujeres a partir de las denuncias radicadas en las últimas horas. Se emitió una Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 16 de Neuquén, mientras que también se busca dar con el paradero de una mujer de 35 años con domicilio en Plaza Huincul.

En el caso de la adolescente – según la Policía– se trata de Sofía Magdalena Antipan quien tiene una contextura física delgada, con una altura de 1.62 m, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos largos rojizos.

Al momento de ser vista por última vez tenía puesto una campera del tipo rompeviento de color negra, con calzas también negras y unas zapatillas grises y blancas.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 19° al teléfono (299) 4400796 .

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Mujer desaparecida en Plaza Huincul

La otra mujer que, de acuerdo a la denuncia radicada en la Policía, se encuentra desaparecida desde este jueves 11 de junio en la ciudad de Plaza Huincul. Fue identificada como María Eugenia Quilodrán de 35 años, de nacionalidad argentina.

La describieron como una mujer de 1,65 metros de altura, de tez blanca, de cabellos cortos rubios, ojos marrones y de contextura física delgada. Fue vista por última vez en la ciudad de Plaza Huincul.

Solicitan a la comunidad que ante cualquier información podrán comunicarse a la Fiscalía Única de Cutral Co o bien a la Comisaría 6 al 299- 416-9387.

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A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.