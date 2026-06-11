Desde primera hora de este jueves, el gremio de Viales se manifestaron en la ruta provincial 17, en el acceso de Añelo.

Caos en la ruta a Vaca Muerta por una protesta: cuál es el reclamo

Trabajadores del Distrito 1 de Vialidad Provincial , con sede en Añelo , realizaron una movilización sobre la Ruta 17 exigiendo equipamiento, reposición de vacantes y una mesa de diálogo con las autoridades provinciales.

Por momentos marcharon por la ruta, que es una de las principales arterias de comunicación con los yacimientos de Vaca Muerta , y si bien no hubo un bloqueo total, se generó gran caos por la mañana. En estos momentos, después de las 10, comenzó el repliegue de la movilización.

Carlos Roselli , secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), denunció que el distrito está siendo desmantelado de forma progresiva: tramos de las rutas 1, 7, 51 y 17 fueron cedidos a empresas privadas o a la Municipalidad de Añelo, mientras el Estado no envía maquinaria nueva ni cubre los puestos vacantes.

"De a poquito están haciendo desaparecer el distrito", afirmó Roselli, quien también señaló que la zona de Vaca Muerta agrava el problema: las petroleras pagan hasta diez veces más que el Estado, lo que impide retener mano de obra calificada. Y acotó: "Vos entrenás a un maquinista dos años y se va. No podemos competir con eso".

Protesta Vialidad Anelo-2

El dirigente apuntó directamente contra la conducción política. "La soberbia de algunos funcionarios no deja que la razón salga a la luz. Si quieren absorber los distritos chicos, que den la cara y lo digan claramente".

José Dusch, presidente de Vialidad Provincial, es el funcionario en el centro de las críticas.

Tras la marcha, los trabajadores realizaron una asamblea en el distrito. La decisión ya tomada en plenario de delegados es contundente: a partir del martes próximo, todo el personal del Distrito 1 se plegará a la medida de fuerza hasta que se convoque una mesa de diálogo con soluciones concretas.

La protesta, advirtió Roselli, no tiene una salida a la crisis. "Todos sabemos cómo empieza, nadie sabe cómo termina", dijo en referencia a que estaban en juego 34 puestos de trabajo.