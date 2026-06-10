Tras una condena por exceso de legítima defensa el joven que mató a Nicolás Cifuentes recuperó la libertad

Un juez avaló el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa para el juicio en suspenso. Quedó acreditado se defendió de un ataque a golpes sin intención homicida.

Después de casi un mes de estar detenido, el joven que asesinó a Nicolás Cifuentes en barrio Islas Malvinas, fue condenado y recuperó su libertad . El magistrado consideró que se había demostrado que hubo legítima defensa a un ataque a golpes iniciado por parte de quien terminó muriendo fuera de su casa.

El caso ya había dado un giro cuando se realizó la imputación porque rompió el relato que la familia de Cifuentes había sostenido frente a los medios de comunicación. Su hermana y su pareja, Marilyn del Oro, embarazada de siete meses, había sostenido en entrevistas que luego de llegar de un cumpleaños el hombre había respondido a una "provocación" de otro hombre que terminó apuñalándolo.

Durante la formulación de cargos por homicidio simple en exceso de legítima defensa el Ministerio Público Fiscal citó evidencia fílmica que mostraba cómo Cifuentes inició la pelea e incluso le robó sus pertenencias, entre ellas un celular .

Las imágenes también incluían el audio donde Del Oro le gritaba a Cifuentes para que detuviera la persecución, agresión y luego, fue quien le devolvió los objetos al joven agredido y luego imputado, pidiéndole que se retirara del lugar.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (14) Sebastián Fariña Petersen

El brutal ataque de Cifuentes

La audiencia se realizó este martes 9 de junio ante el juez Luciano Hermosilla, quien avaló el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. Como consecuencia, Castillo recuperó la libertad y dejó de cumplir la prisión preventiva que pesaba sobre él desde que fue demorado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de mayo de 2026. La investigación determinó que fue Cifuentes quien inició el conflicto al insultar a Castillo mientras este caminaba por la vía pública.

Según expuso la fiscal del caso, Lorena Juárez, la víctima persiguió al imputado durante unos 50 metros, lo golpeó en reiteradas oportunidades y logró derribarlo. Incluso, durante la agresión, le sustrajo pertenencias personales, entre ellas el teléfono celular.

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las grabaciones de cámaras de seguridad privadas y de domos policiales, que permitieron reconstruir gran parte de la secuencia. En las imágenes y audios incorporados al expediente se escucha a la pareja de Cifuentes, Marilyn del Oro, intentar detener el ataque y pedirle que dejara de golpear al joven.

También quedaron registrados los reclamos de Castillo luego de la agresión, cuando pedía que le devolvieran el celular que le habían quitado.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (15) Sebastián Fariña Petersen

La fiscalía sostuvo que, mientras se encontraba en el piso siendo golpeado, Castillo extrajo una navaja y asestó una puñalada en el tórax de Cifuentes. La lesión resultó mortal.

La autopsia determinó que la herida perforó el pericardio y el ventrículo izquierdo del corazón, provocando un taponamiento cardíaco que causó la muerte de la víctima.

El video del brutal ataque terminó con el golpeador apuñalado

LM Neuquén reveló la prueba fundamental que resolvió el caso de la brutal agresión que terminó con el golpeador apuñalado y muerto.

Una cámara de seguridad ubicada sobre la calle, ubicó a Castillo, que había salido de trabajar y caminaba tranquilamente rumbo a su casa a las 3:04. Pero la paz se interrumpe cuando desde la vereda de enfrente alguien le comienza a silbar. Cifuentes, afuera de su casa, le silba, y comienza a llamarlo a gritos, "gil de mierda", pero el imputado sigue su marcha.

De todas maneras, Cifuentes lo persigue avanzando tras de él. Como si intuyera el peligro que significaba un hombre que casi lo duplicaba en peso y altura, Castillo continúa su marcha.

Atrás de Cifuentes caminaba su pareja, Marilyn, con la panza que denota un embarazo avanzado, pidiéndole que se detenga. "Nico basta, pará, vamos a casa". También agrega: "dejalo en paz, no lo conocés".

Si bien esa cámara deja de captarlos, otra cámara los registra cuando Cifuentes alcanza a Castillo, lo golpea y lo derriba al suelo.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (11) Sebastián Fariña Petersen

Incluso, mientras la agresión continuaba, se escucha a su pareja pedirle que se detenga con gritos agudos, los perros ladraban cada vez más desaforados.

3:07 Cifuentes vuelve por donde había ido a cometer el ataque a golpes, pero esta vez no se lo escucha amenazante, sino herido. "Me apuñaló", exclama llorando y corriendo hacia su casa. El primo de Marilyn lo recibe diciéndole: "devolvele el celular" y se saca la remera para contener la herida.

Luego, Marylin vuelve tras de su pareja en dirección a su casa. Unos cuarenta segundos después, el joven también vuelve marcha atrás y les pide que devuelvan su celular. "Flaco, él me robó a mí", le espeta al familiar de Cifuentes, pero este comienza a arrojarle piedras de la calle.

Ante la nueva agresión, Castillo no se defiende, pero continúa pidiendo sus cosas, hasta que Marilyn se las da y él se retira. Varios minutos después llegan patrulleros policiales y una ambulancia.

Excedió los límites permitidos al utilizar un arma blanca y asumió su responsabilidad

Durante la audiencia, la fiscalía explicó que no se pudo acreditar una intención homicida previa por parte de Castillo. Sin embargo, consideró que la respuesta desplegada fue excesiva respecto de la agresión que estaba sufriendo, por lo que encuadró la conducta como homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.

Al homologar el acuerdo, el juez Hermosilla sostuvo que la prueba reunida permitía concluir que el acusado actuó en un contexto defensivo y que no existió una decisión previa de matar. No obstante, señaló que el uso del arma blanca constituyó un exceso en los medios utilizados para repeler la agresión.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (1) Sebastián Fariña Petersen

Como parte del acuerdo, Castillo admitió su responsabilidad penal y renunció a la realización de un juicio oral.

La pena fijada fue de dos años de prisión de ejecución condicional. Para arribar a esa sanción se valoró que el joven no posee antecedentes penales, reconoció los hechos, colaboró con la investigación y cuenta con arraigo laboral y familiar, incluyendo la manutención de un hijo menor de edad.

Entre las reglas de conducta impuestas deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada, abstenerse de cometer nuevos delitos y mantener prohibición absoluta de contacto con la pareja, padres y hermanos de la víctima. Con la homologación del acuerdo y la renuncia de las partes a recurrir la decisión, el fallo quedó firme y se dispuso el cese inmediato de la prisión domiciliaria a la que había accedido.