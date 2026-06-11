Juzgarán a un hombre por el crimen del "Chino" asesinado de un balazo en el pecho en Parque Industrial

El imputado también será juzgado por intentar asesinar con un arma de fuego a cuatro personas más. La víctima trabajaba en un jardín de infantes.

Más de 40 testigos declararán en el juicio por el crimen.

Más de un año después del crimen de Demián Huenteao , el trabajador de un jardín de infantes, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio. El hombre conocido como el "Chino", fue baleado en plena calle afuera de un monoblock en el barrio Parque Industrial y murió en el hospital Castro Rendón.

La decisión fue tomada este jueves por el juez de garantías Juan Ignacio Guaita durante una audiencia de control de acusación, en la que dispuso que un tribunal colegiado juzgue a T.M.R.P., acusado de haber matado al joven e intentar asesinar a otras cuatro personas durante un ataque a tiros ocurrido en febrero de 2025.

Además, el magistrado prorrogó por tres meses la prisión domiciliaria que el imputado cumple desde su detención.

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Un ataque tras una discusión por dinero

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal del caso, Lorena Juárez, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del 10 de febrero de 2025 en el ingreso a un monoblock del barrio Parque Industrial.

La investigación sostiene que todo comenzó a raíz de una discusión vinculada a una deuda de dinero. En ese contexto, el acusado habría efectuado al menos cinco disparos contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Demián Huenteao, quien fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde murió horas después.

asesinato parque industrial

Otro disparo rozó la cabeza de una de las personas que lo acompañaban, mientras que otras tres resultaron heridas en las piernas. Tras el ataque, el acusado escapó junto a un familiar que se encontraba con él.

Por estos hechos, la fiscalía lo acusó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con cuatro hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen que conmocionó al barrio

La muerte de Huenteao provocó una profunda conmoción en Parque Industrial. Conocido por vecinos y compañeros de trabajo como "El Chino", tenía 29 años y se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Jardín de Infantes N°17, ubicado frente a la Escuela Primaria N°154.

Familiares, amigos y vecinos lo recordaron entonces como una persona amable y muy querida dentro del barrio. El crimen ocurrió frente a la torre H3, donde residía la víctima.

Durante las primeras horas de la investigación, la Policía secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros y entrevistó a testigos que se encontraban junto a Huenteao cuando fue atacado.

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De acuerdo a lo relevado por LM Neuquén y confirmado tras la investigación, los motivos del ataque a tiros estarían relacionados a la venta de droga, pero no directamente con la víctima. El "Chino" se habría encontrado conversando en la esquina junto a una pareja de amigos cuando llegó otro amigo pidiendo ayuda porque dos jóvenes le querían pegar.

Dos conocidos dealer del barrio, “Coqui” y “Peladito” aparecieron en escena y cuando el Chino intentó defenderlo a su amigo, recibió el impacto en el pecho de los disparos efectuados por “Coqui”. El joven, que estaría en el límite entre la minoría y la mayoría de edad, también le disparó a la chica y al chico que quedaron heridos gritando "mataron a mi amigo". Por su parte, la víctima fatal quedó tumbada en la vereda hasta que llegó la policía y la ambulancia.

Al respecto del movil del ataque, el comisario Sandro Retamal de la Metropolitana habia señalado: “estamos en etapa de investigación, hay rumores de que el crimen está relacionado a una banda narco, por el momento no lo podemos certificar hasta que se lleve adelante la investigación”.

Más de 40 testigos en el juicio

Durante la audiencia de este jueves, la defensa no cuestionó la elevación de la causa a juicio, aunque adelantó que sostendrá una versión distinta de los hechos durante el debate oral.

"Tenemos una teoría alternativa a la manifestada en la plataforma fáctica de fiscalía, y será en el juicio donde intentaremos acreditarla", planteó la defensora y propuso cuatro testigos propios y adhirió a parte de la prueba presentada por la acusación.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal ofreció más de 40 testigos para el juicio, entre ellos efectivos policiales, médicos, peritos y las personas que sobrevivieron al ataque.

Con la elevación a juicio ya confirmada, será un tribunal colegiado el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado por el ataque que terminó con la vida de Demián Huenteao y dejó a otras cuatro personas heridas en Parque Industrial.