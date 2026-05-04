Estas son las motos más vendidas de Argentina: cómo es y cuánto cuesta el modelo más elegido

Abril fue el segundo mes récord de la historia en patentamientos. Un modelo nacional desplazó al líder del ránking,

El mercado de motos en Argentina atraviesa un momento excepcional y abril volvió a confirmarlo con números históricos. En el segundo mes récord en ventas de la historia, además, la gran novedad fue el cambio del modelo más elegido: la Gilera Smash ahora lidera el ránking, tras haber desplazado a un referente, la Honda Wave.

Con más de 80.000 unidades patentadas en abril , las ventas de motos 0km no solo se mantienen en alza, sino que además alcanzan niveles récord que sorprenden incluso a los propios fabricantes. Gran oferta de modelos, los precios, y la necesidad de soluciones de movilidad accesibles son los pilares del crecimiento.

Durante años, la Honda Wave había sido sinónimo de liderazgo entre las motos más vendidas de Argentina , pero en abril irrumpió la Gilera Smash (fabricada en Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires) como nueva número uno. Ambas pertenecen a la categoría más económica del mercado, que capta el mayor volumen de público que busca una solución de movilidad urbana económica. En esta franja, la Gilera Smash logró destacarse, pero también compiten modelos como Honda Wave, Motomel Blitz y Corven Energy.

Gilera Smash: el modelo más vendido del país

El liderazgo de la Gilera Smash representa uno de los cambios más importantes del mercado en los últimos años. Este modelo logró imponerse gracias a una fórmula reconocida: una moto accesible, confiable y económica.

Se trata de una moto del segmento underbone equipada con un motor monocilíndrico, de cuatro tiempos y 110 cc, una de las configuraciones más buscadas por los usuarios. Este conjunto entrega una potencia máxima de 7,2 HP a 7.000 rpm y se destaca por su bajo consumo y por ofrecer una conducción simple.

Gilera Smash

En cuanto a su equipamiento, la Gilera Smash ofrece características básicas, pero funcionales: arranque eléctrico y por patada, transmisión semiautomática de cuatro marchas y un bajo peso, lo que facilita su manejo incluso para quienes no tienen experiencia previa con motos.

En seguridad, incorpora frenos a discos en ambas ruedas con sistema CBS (Combined Braking System), que distribuye la frenada entre el eje delantero y trasero para mejorar la estabilidad.

La Smash ofrece suspensión delantera con horquilla hidráulica y doble amortiguador trasero, llantas de aleación y neumáticos de 17 pulgadas adelante y 14 pulgadas atrás. A esto se suma un tanque de combustible de 4,1 litros, iluminación full LED, tablero analógico/digital y puerto USB.

Gilera Smash frenos

Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro:

Tomando como referencia los últimos valores disponibles de la marca en el mercado argentino de motos, los precios de la Gilera Smash en abril de 2026 son los siguientes:

Gilera Smash VS: $1.598.000

Gilera Smash AT: $1.698.000

Gilera Smash Full: $1.798.000

Gilera Smash R Full: $1.998.000

Gilera Smash R Tuning: $2.198.000

Gilera Smash X 125: $2.398.000

Récord de ventas de motos y un mercado en expansión

Más allá del cambio de líder en las ventas, abril dejó un dato contundente: el mercado de motos estuvo cerca de alcanzar un nuevo récord de patentamientos. Según informó la División Motovehículos de ACARA, el mercado llegó a las 80.737 unidades mensuales, lo que representa un 51,5% de crecimiento frente a los 53.276 patentamientos registrados en el mismo mes del año pasado. La caída respecto a marzo, el mes con más ventas de las historia es de solo el 1%, ya que ese mes se registraron 81.551 unidades.

Estas son las 10 motos más vendidas de Argentina en abril:

Gilera Smash: 7.625 unidades

Keller KN110-8: 7.620

Honda Wave 110: 7.395

Corven Energy 110: 5.215

Motomel B110: 5.123

Mondial LD 110 MAX: 2.574

Motomel S2 150: 1.823

Siam QU 110 Base: 1.545

Honda GLH 150: 1.406

Motomel CX 150: 1.339

Estas son las marcas líderes de abril en patentamientos: