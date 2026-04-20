Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Se destaca entre las motos más importantes: fue la más patentada de 2025 y mantiene su protagonismo en el arranque de 2026. Precios y versiones disponibles.

Gilera Smash, uno de los modelos más fuertes del Segmento Cub. Foto: Gilera

La Gilera Smash se mantiene como uno de las motos más vendidas del mercado argentino y continúa siendo una referencia dentro del segmento Cub . Tras haber liderado los patentamientos en 2025, el modelo volvió a ubicarse entre los dos más elegidos del país en el primer trimestre de este año, confirmando la vigencia de su propuesta. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Fabricada en la planta bonaerense de Carlos Spegazzini , la Smash sostiene su posicionamiento con una fórmula conocida: mecánica simple, bajo consumo , mantenimiento accesible y una estructura liviana ideal para el uso urbano cotidiano. Por eso sigue compitiendo directamente con la Honda Wave 110S , su principal rival histórico en el segmento.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en marzo de 2026 se patentaron 79.115 motovehículos , lo que representó una suba del 11,6% frente a febrero y un crecimiento interanual del 54,8% .

Smash Gilera Smash, cuál es su valor en abril 2026 Gilera

En ese contexto de fuerte recuperación del mercado, la Gilera Smash terminó tercera entre los modelos más patentados del país en marzo, con 6.705 unidades, detrás de Honda Wave 110S y Keller KN110-8.

En el acumulado enero–marzo de 2026 alcanza 18.821 unidades, lo que confirma su permanencia dentro del podio del segmento 110 cc y su rol como una de las motos más elegidas para movilidad urbana en Argentina.

Ranking: las 10 motos más patentadas en Argentina (acumulado 2026)

Honda Wave 110S – 21.041 unidades Gilera Smash – 18.821 Keller KN110-8 – 17.059 Motomel B110 – 14.714 Corven Energy 110 – 12.116 Mondial LD 110 Max – 8.909 Motomel S2 150 – 4.730 Honda GLH 150 – 3.538 Motomel CX 150 – 3.771 Zanella ZB 110 – 5.281 Gilera Smash: ficha técnica y versiones

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning. Instagram @gileramotorsarg.

En el mes de marzo se patentaron 79.115 motovehiculos, 11,6% mas que en febrero 2026 y 54,8% mas que en marzo 2025. En el acumulado, las ventas suman 218.772 unidades,44,4% por encima del mismo periodo de 2025.

Gilera Smash: Mecánica y ficha técnica

En la mayoría de sus versiones, la Gilera Smash equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV y la velocidad máxima ronda los 80 a 90 km/h, cifras alineadas con su enfoque urbano.

La transmisión es semiautomática de cuatro marchas, una característica muy valorada por quienes priorizan comodidad en el tránsito diario. Además, incorpora frenos combinados CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad.

En las versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones generales. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 kilómetros.

GILERA_RUEDA_ESCAPE.jpg La Gilera Smash incorpora frenos CBS combinados. Gilera

Las versiones disponibles en el mercado argentino son:

Smash VS / Base: configuración más simple de la gama, con frenos a tambor y enfoque en costo accesible.

Smash AT (Automática): orientada a quienes buscan una conducción más relajada en uso urbano.

Smash Full 110: incorpora freno a disco delantero y mejores terminaciones.

Smash R Full / R Tuning: variante con estética deportiva y equipamiento más completo.

Smash X 125: versión con mayor cilindrada, pensada para trayectos más largos o exigentes.

Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Tomando como referencia los últimos valores disponibles de la marca en el mercado argentino de motos, los precios de la Gilera Smash en abril de 2026 son los siguientes:

Gilera Smash VS: $1.598.000

Gilera Smash AT: $1.698.000

Gilera Smash Full: $1.798.000

Gilera Smash R Full: $1.998.000

Gilera Smash R Tuning: $2.198.000

Gilera Smash X 125: $2.398.000

Los valores pueden variar según concesionario, provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos. Por eso siempre conviene tomarlos como referencia y consultar el precio final antes de concretar la operación.