Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es una de las pickups más vendidas de Argentina y en febrero de este año recibió su último rediseño. Modelos precios y detalles de toda la gama.

La Fiat Toro es una de las pickups intermedias más consolidadas del mercado argentino, ubicada en un segmento propio entre las compactas y las medianas tradicionales. Con versiones nafteras y diésel, tracción simple o integral y caja automática en toda la gama, se posiciona como una alternativa versátil tanto para uso urbano como recreativo. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Fabricada en Brasil y con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, la Toro viene de recibir un rediseño con el que mantiene una propuesta competitiva frente a rivales como la Ford Maverick , la Chevrolet Montana y la Ram Rampage , combinando confort de SUV con capacidades de carga y tracción propias del segmento.

En marzo de 2026 registró 648 patentamientos , con un acumulado anual de 1.786 unidades , lo que confirma su presencia estable dentro del ranking nacional de comerciales livianos según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Nueva Fiat Toro Así es el interior de la nueva Fiat Toro. Stellantis

El ránking de las 10 de pickups más patentadas en Argentina en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo) se detalla a continuación:

Toyota Hilux: 2.194 unidades

Ford Ranger: 1.629 unidades

Volkswagen Amarok: 1.182 unidades

Fiat Strada: 664 unidades

Fiat Toro: 648 unidades

Chevrolet S10: 480 unidades

Nissan Frontier: 387 unidades

Ford Maverick: 340 unidades

Chevrolet Montana: 293 unidades

Fiat Titano: 429 unidades

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Fiat Toro: motores, versiones y mecánica en Argentina

La gama actual de la Fiat Toro en Argentina mantiene tras su último rediseño de febrero una oferta mecánica organizada en dos configuraciones principales, pensadas para distintos perfiles de uso dentro del segmento intermedio de pickups.

Nueva Fiat Toro Nueva Fiat Toro: cuál es su precio en abril 2026. Stellantis

Las versiones nafteras equipan el motor 1.3 turbo T270, que desarrolla 175 CV y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera 4x2. Se trata de la opción más orientada al uso urbano y recreativo, con un comportamiento dinámico cercano al de un SUV y buen equilibrio entre prestaciones y consumo.

Por encima se ubica la variante turbodiésel con el motor Multijet 2.2 de nueva generación, que entrega 200 CV y 450 Nm de torque y se combina con una caja automática de nueve marchas y sistema de tracción integral 4x4. Esta configuración mejora de forma clara el rendimiento frente al anterior 2.0 turbodiésel y posiciona a la Toro entre las pickups más potentes de su categoría.

Actualmente la gama se estructura en tres versiones principales:

Freedom 1.3T AT6 4x2

Volcano 1.3T AT6 4x2

Volcano 2.2TD AT9 4x4

Todas incorporan tablero digital de 7 pulgadas, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y nuevos puertos USB tipo A y tipo C tanto en plazas delanteras como traseras.

Fiat Toro 2026 motor turbodiesel 2.2 El nuevo motor turbodiésel que equipa a la Fiat Toro. Stellantis

La versión Freedom ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona y pantalla multimedia de 8,4 pulgadas, mientras que la Volcano suma llantas diamantadas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y regulación eléctrica para la butaca del conductor.

En materia de seguridad, la gama dispone de hasta siete airbags y, según la versión, incorpora asistencias a la conducción como mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, reforzando su posicionamiento como una pickup orientada tanto al uso diario como a viajes y trayectos fuera del asfalto.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km en abril 2026

Estos son los precios oficiales con los que se comercializa actualmente la Fiat Toro en Argentina en abril 2026: