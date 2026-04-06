Cuáles son los siete SUV más baratos de Argentina en abril 2026: cuánto cuestan y qué traen

Un ranking con los SUV de menor tamaño para llegar al 0km. Hay con motor turbo, tecnológicos y algunos con mucha seguridad.

El mercado de los SUV sigue sumando gran cantidad de propuestas en la Argentina y por lo tanto se vuelve cada vez más competitivo: un escenario para que aprovechen quienes buscan subirse a un SUV con buen equipamiento y a precios razonables. Hoy ya hay varias opciones que se ubican por debajo de los 37 millones de pesos y que permiten entrar al segmento con distintos perfiles: desde modelos más urbanos y sencillos hasta otros que apuestan por más espacio, más tecnología o una imagen más moderna.

El universo de los SUV más baratos está marcado por el avance de las marcas chinas: buscan ganar lugar con una receta que combina precio competitivo, buen equipamiento y diseño . A eso se suman algunas terminales tradicionales que decidieron reforzar su presencia con versiones competitivas de modelos ya conocidos.

El SUV más barato del ranking es el JAC S2 , un modelo que apunta de lleno al uso urbano y que se sostiene por una fórmula simple: tamaño compacto, mecánica conocida y una dotación de equipamiento razonable para el precio. Equipa un motor 1.5 de 105 CV , caja manual o CVT según versión, y en seguridad ofrece control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso e ISOFIX, además de los frenos ABS de rigor. A eso suma detalles como luces diurnas DRL, encendido automático de luces y una central multimedia con pantalla táctil de 9”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

jac s2

2. Forthing T5 MT: $30.374.400 (US$21.950)

El Forthing T5 se ubica segundo y juega un papel interesante por tamaño y presencia. En su versión manual ofrece un motor 1.6 atmosférico de 120 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Frente a otros rivales de entrada, busca destacarse con una imagen más robusta y una propuesta que, por dimensiones, lo acerca a un producto de mayor porte.

Además de la versión de entrada de gama, ofrece una versión T5 Evo (US$36.840), que tiene un motor 1.5 turbo de 197 CV, con caja automática de siete velocidades y doble embrague; y otra T5 HEV (US$36.190), que es híbrida y tiene un motor 1.5 turbo asociado a otro eléctrico, que entregan un rendimiento combinado de 252 CV.

Forthing T5 Forthing T5. Forthing

3. Kaiyi X3: $30.800.000

El Kaiyi X3 es otro de los chinos que entran fuerte en el segmento de los SUV baratos. Llega en una única versión con motor 1.5 atmosférico de 116 CV y 143 Nm, caja automática CVT y tracción delantera. Su punto flojo está en la seguridad, ya que la versión X3 ofrece solo dos airbags, aunque compensa con un precio agresivo para posicionarse entre los más accesibles del mercado.

kaiyi-x3

4. Chery Tiggo 2: $32.200.000 (US$23.000)

El Chery Tiggo 2 volvió al mercado argentino con una renovación importante y se mete entre los SUV más baratos por su precio de entrada. Viene con un motor 1.5 de 116 CV, y en el interior incorpora pantalla multimedia de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de instrumental con display o pantalla de 7 pulgadas según configuración.

Se ofrece en dos versiones, ambas con el nivel Comfort de equipamiento, que incluye encendido sin llave, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero, puertos USB delanteros y traseros, y alarma perimetral, entre otros. En seguridad el Tiggo2 Pro MAX está equipado con cuatro airbags.

Además, la marca respalda el modelo con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, un dato que pesa para quien busca tranquilidad de postventa. Además de la versión con caja manual, ofrece una segunda automática CVT que cuesta US$25.500.

chery-tiggo2-pro-max-2025

5. Citroën Basalt: $32.260.000

El Citroën Basalt es uno de los modelos más nuevos del segmento y se destaca por mezclar estética de coupé para uso familiar. En Argentina se ofrece con versiones de 1.3 litros y 96 CV y también con alternativas turbo (1.0 de 120 CV); además, ofrece un baúl de 490 litros, uno de los argumentos más fuertes de su propuesta. Por relación entre diseño, espacio y precio, es uno de los SUV que más ruido vienen haciendo en la base del mercado.

Versiones y precios:

Basalt 1.3 Live: $32.260.000

Basalt 1.3 Feel: $34.150.000

Basalt T200 Shine: $38.450.000

Basalt T200 Dark Edition: $38.970.000

Citroën Basalt Citroën Basalt. Stellantis

6. Nissan Kicks Play: $36.500.000

El Nissan Kicks Play es el conocido Kicks de primera generación con nuevo nombre comercial. Mantiene el motor 1.6 de 120 CV y 149 Nm, con opción de caja manual de cinco marchas o automática CVT. En equipamiento, desde la versión Advance suma pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, mientras que toda la gama ofrece seis airbags, control de tracción, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Es uno de los SUV más equilibrados para quien prioriza respaldo de marca y una plataforma probada.

Versiones y precios:

Sense manual: $36.500.000

Advance CVT: $42.368.700

Advance CVT Plus: $44.380.400

Exclusive CVT: $46.606.500

Nissan Kicks Play Header

7. Volkswagen Tera: $36.391.350

El cierre del ranking es para el Volkswagen Tera, uno de los lanzamientos más importantes del mercado en 2025. La versión de entrada Trend MSI (motor 1.6 de 110 CV) arranca en ese valor y, en el resto de la gama, aparecen versiones con motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, caja automática de seis marchas y más tecnología. En las variantes superiores suma tablero digital, climatizador automático, cámara de retroceso y hasta asistencias como AEB y control de crucero adaptativo, lo que refuerza su perfil como uno de los SUV chicos más modernos de la marca.

Versiones y precios:

VW Tera Trend: $36.391.350

VW Tera Confort: $41.150.250

VW Tera Highline: $45.157.800

VW Tera Outfit: $46.284.900