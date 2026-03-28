¿Qué SUV me compro? Toyota Yaris Cross vs. Peugeot 2008

Son dos de los modelos más modernos de su categoría. Ideales para parejas jóvenes o familias chicas, qué traen y qué propone cada uno.

Elegir entre un Toyota Yaris Cross y un Peugeot 2008 es una tarea compleja, no solo por lo competitiva que resulta la categoría donde compiten, sino también por la propuesta de ambos modelos. Los dos exponentes juegan con buen equipamiento, diseño moderno, tecnología y seguridad . Pero cada uno redondea una propuesta bien distinta de acuerdo al ADN de la marca.

Por un lado, el Toyota Yaris Cross aterrizó como una de las grandes apuestas de la marca japonesa para reforzar su presencia entre los SUV más accesibles. Su llegada despertó mucha expectativa porque toma parte del prestigio comercial de Toyota en el país y suma un argumento fuerte: ofrece versiones híbridas , algo que todavía no abunda entre los rivales de marcas generalistas.

Del otro lado, el Peugeot 2008 empezó hace un año una nueva etapa con producción nacional y esta segunda generación elevó claramente la vara respecto del modelo anterior. El SUV del león se muestra como una alternativa con fuerte peso en diseño, una propuesta interior sofisticada y una impronta más emocional , algo que puede inclinar la balanza para quienes priorizan estilo además de funcionalidad.

Peugeot 2008 Cuál es el precio del Peugeot 2008. Stellantis

A simple vista, ambos tienen casi el mismo largo y apuntan al mismo tipo de usuarios: familias chicas o parejas jóvenes que buscan un vehículo versátil para ciudad y ruta. Sin embargo, cuando se entra en los detalles aparecen diferencias importantes en motorización, equipamiento, confort, espacio interior y filosofía de producto.

Toyota Yaris Cross vs. Peugeot 2008: cuál conviene según el uso

El Toyota Yaris Cross apuesta a una fórmula muy efectiva y ligada a la tradición de la marca: sobriedad, eficiencia, confiabilidad y buen paquete de seguridad. En la Argentina se ofrece con versiones nafteras y también híbridas, un rasgo que lo diferencia dentro de su categoría. Además, suma asistencias a la conducción desde toda la gama, pantalla multimedia de 10 pulgadas y conectividad inalámbrica.

En dimensiones, el Toyota Yaris Cross se ubica en el corazón del segmento, con un interior pensado más desde la funcionalidad que desde el impacto visual. El espacio trasero aparece como uno de sus puntos fuertes, junto con un baúl muy amplio. A eso se le agrega un argumento muy valorado por muchos usuarios: la imagen de marca y el respaldo posventa de Toyota.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Bajo el capot, el modelo de Toyota equipa un motor 1.5 aspirado con 106 CV y 138 Nm, acompañado por una transmisión CVT con siete marchas. Se trata de un motor súper probado que también está disponible en el Yaris sedán. Como punto fuerte, el Yaris Cross ofrece las variantes electrificadas. Esas variantes están equipadas con un motor naftero de cuatro cilindros, con 1.5 litro de cilindrada y 91 CV, junto con un motor eléctrico alimentado por una batería de 2.5 kWh. de 80 CV y 141 Nm. Cuando ambos trabajan de forma combinada ofrecen un rendimiento de 111 CV.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

El Peugeot 2008, en cambio, juega una carta más aspiracional. El SUV fabricado en El Palomar se destaca por su diseño más rupturista, el lenguaje visual de la marca y una presentación interior más elaborada. La trompa con identidad bien marcada, las luces con firma visual característica y el concepto del i-Cockpit lo convierten en un modelo con fuerte personalidad.

Puertas adentro ofrece un ambiente que se percibe más refinado, sobre todo en las versiones más equipadas. La pantalla central de 10,3 pulgadas, el instrumental digital con efecto 3D en determinadas versiones, el cargador inalámbrico, el techo panorámico y el sistema de cámaras refuerzan esa sensación de producto moderno. También se destaca por un buen baúl y por una puesta a punto que busca equilibrar confort con una respuesta ágil.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

Para toda la gama del 2008 Peugeot optó por una única motorización naftera con turbo, de 3 cilindros en línea, 12 válvulas y 1.0 litro, que genera 120 CV y 200 Nm, acoplado a una caja automática CVT con 7 marchas preprogramadas y tracción delantera. Algunos caballos más que el Toyota lo dejan mejor parado en las reacciones en ciudad o sobrepasos en ruta.

Qué ofrece el Toyota Yaris Cross frente al Peugeot 2008

Para quien prioriza consumo contenido, manejo sereno en ciudad, respaldo de marca y hasta evalúa subirse a un híbrido, el producto de Toyota corre con ventaja.

En cambio, para quien busca un SUV compacto con más personalidad estética, un interior más jugado y un diseño que se salga de lo habitual, el Peugeot tiene argumentos muy sólidos.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

A tener en cuenta: el estilo de conducción. El Toyota Yaris Cross muestra una impronta más tranquila y enfocada en el confort, mientras que el Peugeot 2008 transmite una propuesta algo más dinámica y ágil. No significa que uno sea deportivo y el otro no, pero sí que cada marca eligió caminos diferentes para conquistar al mismo público.

Toyota Yaris Cross vs. Peugeot 2008: cuál es más seguro

El Toyota Yaris Cross ofrece seis airbags de serie y suma en toda la gama el paquete Toyota Safety Sense, con freno autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y luces altas automáticas, además de funciones poco habituales como el control por uso incorrecto del acelerador y la alerta de arranque del vehículo precedente.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

En el caso del Peugeot 2008, la seguridad cambia según la versión. La gama arranca con airbags frontales y laterales delanteros, mientras que los airbags de cortina y varias ayudas a la conducción aparecen a partir de la versión Allure. También ofrece elementos como alerta de riesgo de colisión, cámara 180° o 360° según versión, fijaciones ISOFIX y ayuda al arranque en pendiente. Es decir, el SUV del león está bien equipado, pero no ofrece el mismo paquete de seguridad desde la base que el Toyota Yaris Cross.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

Versiones y precios:

Peugeot 2008 Active : $44.740.000

: $44.740.000 Peugeot 2008 Allure : $49.010.000

: $49.010.000 Peugeot 2008 GT: $53.520.000