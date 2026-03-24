¿Qué SUV mediano me compro? Ford Territory vs. Jeep Compass

Son dos productos de altísima calidad. Uno apuesta por la tecnología a partir de su fabricación en China, y el otro saca a relucir el ADN de la marca más aventurera. Qué trae cada uno.

¿Qué SUV me compro? La pregunta aparece cada vez más entre quienes buscan un vehículo mediano, con tecnología y espacio para la familia, pero sin saltar a segmentos más caros. En ese terreno, el Ford Territory y el Jeep Compass son dos nombres que pisan fuerte, cada uno con una propuesta distinta y bien marcada.

Por un lado, el Ford Territory apuesta a una receta que cautiva a los usuarios de Argentina y que lo pone como el SUV más vendido del país: diseño moderno, mucho equipamiento, gran habitabilidad y una puesta tecnológica muy fuerte . La marca la ofrece con una motorización híbrida y una naftera con motor 1.8 EcoBoost, que entrega 185 CV y está acompañada por una caja automática de doble embrague de siete marchas.

La versión Trend Hybrid combina el sistema híbrido de 245 CV con transmisión 2DHT y batería de 1,8 kWh. Ofrece climatizador bi-zona, techo panorámico, tablero digital de 7”, modos de manejo seleccionables y un paquete completo de seguridad activa.

Del otro lado, el Jeep Compass tiene una imagen más vinculada al ADN histórico de la marca (aunque solo una versión es 4x4), con un perfil más robusto y una identidad que conserva rasgos clásicos de Jeep. Además, en sus variantes nafteras incorpora el motor 1.3 turbo T270, con 175 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera en varias de sus configuraciones.

Jeep Compass Jeep Compass. Stellantis

A la hora de la elección, la diferencia central no pasa sólo por la ficha técnica. Quien priorice espacio interior, baúl, conectividad y una experiencia de manejo más orientada al confort urbano probablemente mire con atención al Ford Territory. En cambio, quien busque un SUV con imagen más tradicional, sello Jeep y una impronta más aspiracional o aventurera seguramente se sentirá atraído por el Jeep Compass.

Ford Territory vs. Jeep Compass: cuál conviene

Si el análisis arranca por el diseño, el Ford Territory (fabricado en China) ofrece una estética más alineada con la nueva generación de SUV globales. Ford lo presenta como una "evolución en diseño, funcionalidad, tecnología y seguridad". Además, la gama actual en Argentina suma una alternativa híbrida, algo que amplía su atractivo para quienes también ponen el ojo en el consumo y en una conducción más eficiente en ciudad.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En el caso del Jeep Compass, su punto fuerte sigue siendo la personalidad, apoyada en las tradicionales ranuras de la parrilla, los paragolpes y las llantas, además de la incorporación de faros full LED en todas las versiones. Esa imagen, más clásica y reconocible, le da al Compass una presencia muy fuerte en la calle, algo que muchos compradores valoran tanto como el equipamiento.

En capacidad de carga y habitabilidad, los 448 litros de baúl del Territory lo ponen por encima del Jeep Compass, que ofrece 390 litros.

Jeep Compass Jeep Compass. Stellantis

En materia de equipamiento, el Ford Territory se posiciona como un SUV muy completo, sobre todo en las versiones más equipadas. Se destaca por ofrecer pantalla multimedia SYNC Touch de 12,3 pulgadas, panel de instrumentos digital, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para smartphone, climatizador automático bi-zona, techo solar panorámico eléctrico, portón trasero eléctrico con apertura manos libres y asientos delanteros calefaccionados y refrigerados en la Titanium.

Por el lado del Jeep Compass, el equipamiento también aparece como uno de sus argumentos fuertes, con una propuesta que combina confort, tecnología y una estética más refinada. El modelo incorpora pantallas flotantes Uconnect de última generación de 8,4 o 10,1 pulgadas, conectividad wireless para Android Auto y Apple CarPlay, tablero de instrumentos full digital de 10,2 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático bi-zona, plegado automático de espejos laterales y techo solar corredizo panorámico de doble panel según versión.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Ambos proponen una dotación competitiva en materia de seguridad, aunque con equipamientos distintos. Ford destaca para el Territory el paquete Co-Pilot 360, con cámara 360°, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y sistema de mantenimiento y centrado de carril.

Jeep Compass Jeep Compass. Stellantis

Jeep equipa al Compass -en su versión Limited- con siete airbags, frenos ABS con distribución electrónica de fuerza de frenado, controles de tracción y estabilidad, y agrega un paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye detector de punto ciego, alerta de trafico cruzado, alerta de cambio involuntario de carril, asistente de frenado pre-colisión, detector de señales de tránsito, detector de fatiga y control de velocidad crucero adaptativo con Stop&Go.

Ford Territory vs. Jeep Compass: versiones y precios